（北美通訊）上月三藩市華裔婆婆謝小珍（音譯，Xiao Zhen Xie）懷疑遭仇恨襲擊案，有峰迴路轉發展。調查當局發現施襲的露宿者同日較早前，兩度遭人圍毆及追打，頭部受重擊，神智已經不清，相信他是為了還擊追打他的人，而誤傷謝小珍，其意圖與種族仇恨無關。

目前被控襲擊等6項罪名的39歲疑犯詹金斯（Steven Jenkins）是一名露宿者，長期患有精神病，沒有案底或傷人紀錄，目前他已否認所有控罪。三藩市公共辯護律師辦公室（San Francisco Public Defender’s Office）翻查事發當日的閉路電視片段發現，詹金斯在襲擊兩名亞裔長者前，曾遭人圍毆，頭部受重擊，並全身受傷。

閉路電視片段顯示，詹金斯3月17日在聯合國廣場（UN Plaza）先遭四名男子圍毆長達三分鐘，出拳打了40下，主要集中在其頭部；他擺脫四人後，再遭另一名男子追打，出拳打多五下。影片顯示詹金斯被圍毆和追打時，附近有很多目擊者，但沒有人伸出援手，甚至有人加快步伐，逃離現場。

影片顯示詹金斯其後被追打至75歲華裔的謝小珍在街上擺賣的地攤，此時追打他的男子已轉身離開，但詹金斯繼續不時回頭望，嘗試出拳還擊，最終誤傷謝小珍，打瘀其眼部。聯合國廣場的保安人員其後即時用警棍，把詹金斯制服在地上；謝小珍不甘被打，即隨手拿起街上的木棍，打詹金斯的腿部。

傳媒其後紛紛報道事件為仇恨襲擊，又指謝小珍還擊把詹金斯打至傷痕纍纍；實情是詹金斯身上的傷痕，是在早前遭人圍毆和追打而造成。

除了謝小珍，詹金斯同日較早前在案發附近，亦襲擊了一名85歲越南裔老翁范容（音譯，Ngoc Pham）。三藩市公共辯護律師辦公室表示，詹金斯在襲擊兩名長者前，精神情況已經不穩，失去判斷能力，相信其施襲意圖與種族仇恨無關。

辦公室副公共辯護律師麥本尼（Eric McBurney）表示，今次事件從多方面看，都是一宗悲劇，詹金斯與兩名受傷亞裔長者一樣，都是受害者，「他過去沒有因為傷人而被定罪；他一生都在街上掙扎求存，被整個社會忽略；即使他在繁忙的聯合國廣場上，於光天化日下被人虐打超過40下，也沒有人向他伸出援手。」

在遇襲後，謝小珍的外孫為她在Gofundme網站眾籌醫藥費，最終籌得超過100萬元（美元，下同）。她承諾會捐出當中的90萬元，回饋美國亞裔社區。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !