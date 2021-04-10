美國總統拜登的兒子亨特（Hunter Biden）醜聞不絕，繼早前亨特被揭與妓女自拍淫照及色情影片，還要求父親拜登參選總統以挽回他的聲譽，英國《每日郵報》聚焦亨特的財務問題，指他奢侈揮霍，除了購入多輛靚車，又不時召妓和脫衣舞孃，巨大支出讓他財政緊絀，欠下大筆信用卡債務和欠稅，更一度打算從女兒的教育基金拿錢應付生活。

《每日郵報》指，今次修復的資料涉及2016至2019年間的10.3萬條文字短訊、15.4萬封電郵和2,000多張照片，當中除了不雅自拍照，資料也顯示他生活揮霍，坐擁保時捷、 Audi、福特、Range Rover、Chevrolet和寶馬等多輛名貴汽車，還大灑金錢光顧脫衣舞孃和召妓。

短訊紀錄顯示，亨特曾與多名烏克蘭女子聊天，為對方支付租金和機票費用，換取共度春宵。亨特在2019年2月與一個名叫皮加諾（Dianna Pagano）的女子聯絡，要求對方運載其他女子到亨特所在的酒店房間，而亨特也有向她購買毒品。

另一則短訊顯示，亨特2018年5月曾向脫衣舞會的經理投訴，指有脫衣舞孃盜去他價值8500美元（約66,112港元）的Gucci外套。

每年逾$400萬不夠花費 曾欠稅逾$600萬

有電郵內容披露，亨特旗下基金公司Rosemont Seneca的主席施韋林（Eric Schwerin）2017年1月指，只有55萬美元（約428萬港元）是不夠亨特一年花費，令他需要借貸度日。盡管亨特自2013年至2016年之間，收入超過600萬美元（約4,666港元），但仍欠下巨債。

在2017年4月的電郵中，亨特需要繳付逾47.6萬美元（逾370萬港元）的賬單，包括逾6萬美元（約46.7萬港元）信用卡欠款和32萬美元（約249萬港元）聯邦稅款，但他其中一個銀行賬戶當時只餘不足9,000美元（約7萬港元）。隨着他的財務問題浮現，亨特在電郵中表示，他擔心會「入獄」，並威脅要扣減員工一半薪金。

富國銀行（Wells Fargo）2018年12月向亨特發電郵，稱有一張780美元（約6,067港元）支票需兌現，但其賬戶只得44美仙（約3.4港元）。亨特則回覆，要求從女兒的教育基金轉賬2萬美元（約15.6萬港元）支付，但遭銀行職員拒絕。同年10月，會計師發電郵指，亨特的欠稅款項已經增至80.4萬美元（約625萬港元）。

英國《每日郵報》

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