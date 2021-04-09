菲臘親王過去逾70年一直是女皇伊利沙伯二世的支柱、忠誠的伴侶，一直陪伴她出席公開場合。外界猜測菲臘親王過世後，女皇會否繼續執行皇室職務，抑或從此退休，又或是由皇儲查理斯接手其職務。

外訪早交下一代接棒

英媒指菲臘親王在2012年亦曾病倒床榻，當時女皇亦照樣獨自履行職務，一個人出席白金漢宮音樂會，一個人到聖保羅大教堂出席禮拜。無疑女皇會竭盡所能繼續履行職務，她在1992年已表明不會退位，「這是終身職務」。有指女皇一直考慮在本月的95歲生日時以1937年的攝政法令把權力交給查理斯，讓他成為攝政皇。不過有皇室消息否認說法。一名高層幕僚就在女皇90歲時透露，當女皇極富責任感，首要考慮的是國家利益。

白金漢宮近年一直不願承認女皇已減少公開露面，大部份外訪行程亦已交給王儲查理斯或其他較年輕的皇室成員。皇室職務近年已逐漸由下一代接棒，而這將會有增無減，但女皇作為君主的角色至今沒有改變。

可以肯定的是女皇必定會非常想念皇夫。女皇即位初期，發言時一直會把「我先生和我」掛在嘴邊，即使後來決定不要用這樣的說法，菲臘親王在她心中的地位一直沒有改變。曾侍奉皇太后的佩恩曾說：「他們是很好的朋友，這是他們的秘密。女皇有很多事要處理，而她都可處理得宜很大程度上基於皇夫多年來的支持。」曾為女皇畫肖像的已故藝術家諾克斯曾說：「女皇有時知道自己會成為現場眾人焦點前會緊張，要整理思緒。當菲臘親王見到時會確保所有事都妥當。他愛說自己可在15秒內讓人發笑。」

失去了人生伴侶，女皇或會禁不住流露真實情感。她在2002年母親逝世後的悼念儀式上就不禁落淚。但女皇亦習慣收起情感，如在父親逝世翌日亦照樣接見時任首相邱吉爾等官員。無論如何，相信皇室總有一天要決定女皇應否退休。

英國《泰晤士報》