埃及古都樂蜀（Luxor）再有重要考古發現，多地專家組成的考古團隊公佈，在樂蜀發現歷史達3,400年的古城遺迹，被喻為「失落的黃金城」，可見城牆、住宅、道路等結構保留完整，並有大量戒指、陶器等文物出土。研究人員形容今次是上世紀圖坦卡門陵墓以後的最重大考古發現，有助學者窺探古埃及人的生活。

原擬尋找神殿 無意掘出古城

考古學家發現的古城遺迹名為「阿頓」（Aten），位於樂蜀附近的尼羅河西岸，估計屬於圖坦卡門的祖父、古埃及第十八王朝第九世國王阿蒙霍特普三世（King Amenhotep III）在位時所建，距今歷史約3,400年，建成時是全國最大的行政和工業中心。

參與考古工作的約翰霍普金斯大學埃及研究教授布萊恩（Betsy Bryan）在聲明中透露，學者去年9月在阿頓古城所在地點挖掘，但起初目標其實是圖坦卡門的葬祭神殿，不料之後挖掘到大量泥磚，最終發現保存完好的阿頓城。科學家形容阿頓城整個埋在地下數千年間都不曾被發現，因此出土時「就像居民昨天還在一樣」。

為牛隻立墓 懂製金屬玻璃

聲明指，阿頓城的城牆近乎完整保留，工場、廚房、烘焙室等結構清晰可辨，建築物內部亦有大量珠寶、廚具、陶器等日常用具，且有冶煉金屬和製造玻璃的痕迹。考古學者也提到阿頓城行政區域與住宅區之間，以曲折的城牆分隔，中間只有一個出入口，反映當時已有保安概念；另一處墓地除有人類的遺骸外，亦可見當時的人會為牛隻立墓。

聲明又指，阿頓城建成時正值古埃及最富裕的時期，科學家將可從今次考古發現，更了解當時的人類生活，以至古埃及在阿蒙霍特普三世之子阿肯納頓（Akhenaten）在位時遷都的原因，形容阿頓城的重要性僅次於圖坦卡門陵墓，科學家會繼續挖掘。

不少考古學家亦對發現阿頓古城表示高興，稱古城是可提供史料，助人類了解古埃及文明。埃及前文物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）表示，過往不少外國考古學界都曾尋找阿頓城，但遍尋不獲。

《華盛頓郵報》指出，埃及旅遊業近年先後受政局不穩、連場恐襲及武漢肺炎打擊，當地近月不斷公佈考古發現，或是政府有意藉此刺激旅遊業。

美國《華盛頓郵報》/英國《每日郵報》

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