英國愛丁堡公爵菲臘親王昨在溫莎堡逝世，終年99歲。自伊利沙伯二世登基成位君主後，菲臘親王亦放棄海軍軍官生涯，輔助英女皇履行君主職責，他對外熱心公益，錄得785次參與慈善組織的紀錄，在家中盡責擔當丈夫、父親角色，育有4名子女，還有8名孫子女和10名曾孫子女。本文會以數字形式，快速回顧菲臘親王的精彩一生。

成就：

2 次乘皇家遊艇「不列顛號」（Britannia）環遊世界

撰寫過14 本書籍

18 歲時加入英國皇家海軍，同年公開與當時的女皇交往

26 歲與女皇訂婚，同年在西敏寺結婚，成為愛丁堡公爵

32 次獲委任公職

54 次頒授軍旗

73 年婚姻

637 次單人外訪 （當中包括229次到訪67個英聯邦國家，408次到訪76個其他國家。）

785 次參與慈善組織，直至2017年退休

發表過 5,496 篇演說

5,986 小時飛行時間（共駕駛過 59 種飛機）

22,219 次單人出席官式活動，此紀錄是菲臘親王在1952年英女皇登基後至2017年他退休期間內創下。

生平大事：

10/06/1921 在希臘出世，是希臘和丹麥王族後裔

14/11/1948 長子查理斯王子出世

15/08/1950 女兒安妮公主出世

02/1956 創立「愛丁堡公爵獎勵計劃」

22/02/1957 獲冊封為英國親王

19/02/1960 次子安德魯王子出世

10/03/1964 么兒愛德華王子出世

04/04/2008 胸腔感染留院三天

23/12/2011 冠狀動脈栓塞要做「通波仔」手術

04/06/2012 膀胱感染入院

06/06/2013 入院接受腹腔手術

04/05/2017 皇室宣佈他自8月起卸下所有皇室職務

20/06/2017 因受感染入院留醫2天

02/08/2017 正式退休

04/2018 接受髖關節手術

01/2019 駕駛越野路華多用途車，在桑德靈厄姆莊園附近撞車，幸好沒有受傷，及後決定自願交還駕駛執照。

03/2020 英國爆發武肺疫情後，與英女皇一同留在溫莎堡隔離，深居簡出。

02/2021 二月因感染入院治療，三月轉院接受心臟手術，能夠出院。消息指菲臘在二月接種了第一劑疫苗。

09/04/2021 菲臘親王辭世，享年99歲。

《西澳洲報》／蘋果資料室

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