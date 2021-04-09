（北美通訊）正備戰東京奧運的美國空手道選手國米櫻（Sakura Kokumai），上周在加州一個公園內，遭一名陌生男子騷擾，被呼喊「中國人」和「魚生」，又叫她「滾回家」，在場其他人只冷眼旁觀，沒有伸出援手。她事後在社交媒體講述事件，希望引起公眾關注，「我們現在成為目標，那些暴力、騷擾和歧視，都是真的。」

上周五，國米櫻正在加州橙郡吉賈維公園（Grijalva Park）做運動，之後用手機和朋友談天，背後突然有一名男子對她咆哮道：「距離我遠一點！不要從我背後看我！」

最初，國米櫻嘗試從容面對，表示自己甚麼也沒有做，微笑叫男子放鬆，但對方表示自己「不會怕她」 ，又說她是「失敗者」（loser）、渺小（little）、叫她「滾回家」，更以粗口「fxxk you up」辱罵她。該男子最後拋下一句「中國人！魚生！」（Chinese! Sashimi!），便駕駛私家車離開。

國米櫻把在現場拍攝的影片，上載到Instagram，引起廣泛關注。她接受訪問表示，當時很不知所措，感到憤怒、沮喪、困擾和害怕；又指現場還有其他人，但沒有人伸出援手，他們不是微笑，就是冷眼旁觀。辱罵她的男子離開後，才有一名女士上前慰問，「被一名陌生男子無理由地咆哮恐嚇，然後旁邊的人冷眼旁觀，甚麼也不做，我不知道哪一點更令人吃驚。」

國米櫻表示，她留意到美國針對亞裔的歧視正在增加，但從沒想過會發生在自己身上，直到親身經歷後才感到吃驚，亦對人們的冷漠感到傷心。她事後沒有報警，但決定在Instagram公開事件，周三聯同另外兩名代表美國出戰奧運的選手，在網上舉行峰會，講述自己親身經歷的事件，希望引起公眾關注。

28歲的國米櫻在夏威夷出生，父母均是日本人。她曾7度奪得美國全國空手道賽事冠軍，目前全球排名第五。在今屆東京奧運，空手道首次成為正式奧運賽事，全球共40位選手入圍，國米櫻是唯一入圍的美國選手。

加州橙郡近月亦發生多宗亞裔遇襲案。上月19日，一名69歲亞裔男子在一間中學的操場內，被一名23歲男子拳打腳踢；上月31日，一名亞裔母親開車接載6歲兒子時，遭一名28歲男子掟石，打碎車窗。兩案犯人已經被捕，被控仇恨襲擊罪。

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