（北美通訊）中國近20多年暴富，令世界趨之若鶩，紛紛開拓中國市場試圖掘金，但事實證明賺「人仔」須付高昂代價，分分鐘得不償失。國際品牌停用新疆棉引發的抵制風波，在中國國內「有頭威冇尾陣」，消費者很快就恢復爆買Nike、Adidas。但積極賺「人仔」的美國NBA就陷於兩難之中，特別是為標榜使用新疆棉的李寧牌（Li-Ning）和安踏（Anta）做代言人的球星，可能會被中國以外的球迷質疑對中國的人權問題妥協。

李寧牌和安踏高調擁抱新疆棉，在中國，獲官方媒體大力讚好，愛國消費者也大大力「懲罰」爆買。而在美國，他們不用擔心會出現如Nike般的遭遇：被消費者燒鞋，因為這兩個牌子的運動鞋從未在美國正式上架，而美國也由1月開始，已禁止進口新疆棉製品。不過，他們贊助的美國運動員可能會替他們承受惡果。

「中國名人只需簡單地口講和歐洲品牌割席，並且可能因此會得到國內的回報，但到中國掘金的美國人，情況就大大不同。」澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）的學者卡薩姆（Natasha Kassam）表示，很難想像名人和品牌代言人，處於自己國家對中國的負面看法，和中國品牌越來越高調使用新疆棉之間，他們可以如何自處。

金州勇士後衞K湯遜（Klay Thompson）據報與安踏的合同價值8,000萬美元。三奪總冠軍指環，已經退役的熱火名宿韋迪（Dwyane Wade），也在李寧牌之下建立韋德之道（ Way of Wade ）系列，並成功拉攏新一代球星代言。

NBA被捲入中國政治並非首次，最眾所周知是2019年的風波。當時火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）在Twitter支持香港爭取自由，導致中國的公司，包括曾效力火箭的姚明，即時停止和火箭合作，中國更一度停播NBA賽事以示不滿。賽事轉播在去年恢復，但莫利也差不多同一時間離職。

而中央電視台最近又再次停止轉播NBA球賽，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）在本周接受電台訪問時表示，這次並非全面禁制，中國球迷仍然可以透過騰訊的串流服務，觀賞到賽事。他坦言，與中國的合作關係「一言難盡」，「但不等於我們不會說出我們心中所想，你知道，中國發生事，經常和我們的價值觀相違。」

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