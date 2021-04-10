美國南部邊境危機持續發酵之際，白宮「邊境沙皇」雅各布森（Roberta Jacobson）卻突然提出請辭，將於本月底正式卸任。雖然副總統賀錦麗在兩周前被總統拜登點名負責領導解決邊境危機，但她至今未見有動作處理問題。德州州長指出，當地一個未成年收容所內部情況惡劣，要求賀錦麗下令關閉，但她也未有回應。

曾任美國駐墨西哥大使的雅各布森被拜登任命為「邊境沙皇」，可是僅任職一百天便決定離職。雅各布森表示，難民問題不是一時三刻能解決，但正漸漸走向正軌，亦讚揚拜登修正了前任總統特朗普的移民政策，因此能「樂觀地離開」。

白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）讚揚她在處理美墨關係的成果，以及跟薩爾瓦多、危地馬拉及洪都拉斯這「北三角」國家（Northern Triangle）持續合作解決移民問題。現時湧入美國的難民主要是來自上述國家。

擬推現金轉移難民計劃

拜登上任後放寬上屆政府的嚴格移民政策，引來大量中美洲難民湧入。路透社報道，美國邊界巡邏隊在3月截獲16.8萬人，是2001年3月來單月最多，預計未來數月仍會持續上升。國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）早前透露，今年美國可能有多達100萬名移民湧入。

雅各布森在離職前表示，正考慮一項有附帶條件的現金轉移計劃，幫助解決導致難民湧向美國的經濟問題，但她沒有再進一步披露更多相關細節，僅強調不會向難民直接發放現金或支票，她亦透露考慮向「北三角」國家發放武漢肺炎疫苗。

賀錦麗未現身處理危機

邊境危機漸漸引發人道問題，早前有報道披露收容設施環境惡劣，拜登在3月底要求賀錦麗「領導」解決這場危機。然而直至目前為止，她只曾致電墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）及危地馬拉總統賈馬蒂（Alejando Giammattei），討論這場危機的「根本原因」，「會繼續共同努力解決」。

在過去的復活節周末，賀錦麗前往了康涅狄格州、芝加哥和加利福尼亞州等地，宣揚政府的經濟刺激方案和武漢肺炎防疫措施，卻沒有提及邊境問題或為此召開記者會。有記者在白宮記者會提問賀錦麗有否計劃到邊境視察，新聞秘書普薩基（Jen Psaki）稱沒有。

德州州長阿博特（Greg Abbott）周五致函賀錦麗，要求關閉位於聖安東尼奧一個只收納兒童的庇護設施。他在信中描述該處充斥性侵、欺凌、人手短缺及防疫危機等問題，還強調拜登及國土安全部長馬約爾卡斯一再無視其要求。可是，賀錦麗至今也未見有所回應。

路透社/美國霍士新聞/美國《紐約郵報》/哥倫比亞廣播公司

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