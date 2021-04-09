緬甸軍事政變爆發逾兩個月，逾600名平民被殺，包括數十名兒童。緬甸軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）接受外國傳媒訪問，稱不可能有兒童在屋內被射殺，又指有民眾喪生是示威者暴動之過，聲言兩年內再舉行大選。

「兒童不可能屋內被射殺」

軍政府繼續武力鎮壓反政變示威，仰光附近的勃固昨日有至少四人被殺。聯合國兒童基金會指政變以來至少46名兒童被殺，被問及兒童在家或戶外玩耍時被槍殺，紹敏通卻譴責示威者放兒童在前線，「我們沒理由射殺兒童，只是恐怖分子試圖醜化我們」。他又重申有實質證據選舉出現舞弊，但沒有向記者展示，稱軍方只在調查選舉結果期間「守護」國家，又聲言一定會兩年內再舉行大選。他相信政府的行動會令國家恢復正常，民間示威和罷工會逐漸減少，軍事委員會正在努力實現全國和平安全，各部門將很快全面運作，又指國際貿易正常，稱國際社會不承認軍政府是假新聞。當局繼續加強限制寬頻網絡和充公國際電視台的衞星接收系統，進一步控制訊息流通。

另外，被軍政府撤職的緬甸駐英國前大使覺扎敏，前日與英國外交部亞洲事務部長亞當斯會面，阿當斯稱英國將支持他，確保他在英國的安全。

美國有線新聞網絡/路透社