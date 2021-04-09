法國總統馬克龍前日宣佈，將關閉有「總統搖籃」之稱的母校國家行政學院（Ecole Nationale d’Administration），改立公共服務學院（Institut du Service Public），讓入學門檻「更開放友善」，增加公僕多元性，被視作回應「黃背心」運動部份訴求。

國家行政學院是戴高樂將軍於1945年創立，目的是要在二戰後盡速徵集和培育全國行政人才重建國家，是國內知名大學和高官、總統搖籃；該校每年取錄不多過100名學生，學院的畢業證書被形容為躋身政界高層梯隊的「通行證」，培育過2004年畢業的馬克龍，以及之前的奧朗德及希拉克等四任總統和八任總理。

逾七成學生來自精英階層

2018年起工人階級掀起「黃背心」運動，學院被批評鼓吹精英主義。當地傳媒披露的數據顯示，學院創立之初有55%學生來自中產家庭，但近年逾70%學生來自上層階級，僅6%出身普通階層，國家權力變相盡握於上流手中。

新學院會維持碩士級的最低入學要求，以及嚴格考試和課程，但就會降低說話技巧和文化修養方面等有利富家子的門檻；政府又打算廢掉部門終身制，尖子要先到不同部門顯示實力，才可能派到核心部門，而且不再是終身留任，會有調走的可能。

法國《世界報》/英國《衞報》