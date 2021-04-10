英國愛丁堡公爵皇夫菲臘親王離世，皇室早已制訂名為「福思橋」（Forth Bridge）的喪禮安排計劃，相關安排預料數天內會有正式公佈。受到武漢肺炎疫情影響，防疫指引限制了參與葬禮的人數上限，因此葬禮將如菲臘親王生前所願一切從簡。以下將會解釋其葬禮的相關安排：

甚麼時候舉行喪禮？

菲臘親王的喪禮會於溫莎堡的聖喬治教堂（St. George’s Chapel）舉行，日子預料會安排在約一周後進行，很有可能是下周六（17日），然後會被安葬在教堂的地下墓穴。

女皇伊利沙白二世的母親伊莉莎白王太后在2002年去世時，其靈柩獲安排在西敏宮停靈3天，超過20萬人前來悼念，死後10天才舉行葬禮。不過，公眾將因為武漢肺炎疫情而不能向親身向菲臘親王作最後致意。

會是國葬嗎？

葬禮不會以國葬儀式舉行，亦不設公眾瞻仰遺容。據指菲臘親王的棺木會先安放在溫莎堡，周六會被轉移至聖詹姆士宮（St James’s Palace）的皇家教堂安息，之後進行葬禮。

葬禮將如何進行？

女皇為首的皇室家族成員，以及英國首相約翰遜皆會出席，儀式會私下進行，教堂不對外開放，而在多處放置悼念冊供民眾簽名的計劃，亦因疫情而被迫放棄。如果沒有武肺疫情，按照最初的計劃菲臘親王的棺木會由聖詹姆士宮轉移到女王禮拜堂，屆時他的子女會為他守夜。伊莉莎白王太后的的葬禮舉行前，其遺體曾在此停放數日，再運到西敏宮舉行葬禮。

菲臘親王生前直至2017年是擲彈兵衞隊（Grenadier Guards）的上校。在葬禮當天，擲彈兵衞隊會從女皇禮拜堂接走靈柩，運送至威靈頓拱門（Wellington Arch）接受鳴炮致敬，最後會送至溫莎堡，原本民眾能在馬路兩旁向他致意，但現在已不可能。

有多少人能參加？

原本預料會有800人受邀參加，菲臘親王在歐洲的親戚及英聯邦國家領袖皆有份，但由於英國目前喪禮的人數上限是30人，未來數天將會公佈新安排，亦能如菲臘親王生前所願低調地進行，聖喬治教堂則會在當地安排電視直播。

英國現在進入哀悼期，直至菲臘親王喪禮舉行為止，這段時間除了白金漢宮上方代表君主的皇家標准旗幟外，其他機構將下半旗致哀，同時皇室一共會哀悼30天，有關葬禮的最終決定權在女皇手上，「福思橋」計劃亦未有披露更多細節。

公眾應如何悼念？

皇室呼籲公眾不要聚集獻花，以免人群聚集。據白金漢宮的消息人士指，皇室成員「非常希望」民眾遵守武漢肺炎的防疫守則，保護自己和其他人免受感染，更希望的是民眾向菲臘親王的慈善機構捐獻來表達心意，有關公眾如何悼念的計劃詳情預料在數天內公佈。

英國《泰晤士報》/《每日電訊報》/《蘋果》資料室

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