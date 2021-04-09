【2040趨勢】

美國國家情報委員會（NIC）前天發表報告《全球趨勢2040：競爭更激烈的世界》，指出疾病、貧富懸殊、氣候變化、國與國之間衝突會是全球未來數十年的挑戰，武肺更加劇部份問題。

報告每四年發表一次，以評估政治、經濟、社會和其他趨勢未來20年對美國安全的影響。

在政治趨勢方面，報告預測：「在很多國家，民眾對未來感悲觀，政治領袖及機構無法解決經濟、科技及人口問題，促使他們對其不信任日益俱增。」分析認為：「政府能力與公眾的落差擴大導致更多政治動盪，包括政治體系內日益加劇的兩極分化和民粹主義、激進主義運動及抗爭浪潮，甚至在最極端的情況，暴力、內部紛爭甚至國家瓦解。」

NIC警告，基於多國政府無法達到民眾期望，在社交媒體及科技的推動下，可能為民主帶來風險。「展望未來，很多民主國家很可能會遭受進一步的侵蝕甚至崩潰。這些壓力亦將影響極權國家。」

疫症「喚醒全球脆弱性」

另外，除了政治動盪，報告相信氣候暖化、疾病、金融危機及科技破壞等「未來可能會在地區和國家之間更頻繁發生」、「造成廣泛壓力及災難性的衝擊」。

報告亦聚焦武肺的影響，形容它為「自二戰以來，為全球帶來最嚴重破壞的單一事件」，並指它「喚醒全球其脆弱性」，動搖長久以來政府和機構可妥善應對災難的假設。疫情加速且加劇已經出現的社會及經濟裂痕，反映及擴大各國醫療水平差異、增加部份國家的債務、加速民粹主義及兩極分化、加劇社會不平等，亦顯示出部份國家民眾對政府的不信任及國際之間的合作失敗。

料中美角力削國際合作

不過，報告相信武肺或會為如何避免重蹈覆轍帶來教訓。它以歐洲國家為例，指即使在疫情初期採取限制醫療用品出口等措施，但歐盟其後亦團結起來商討經濟救助方案，報告估計「可能會加強歐洲一體化計劃的進行」。另外，報告又指：「武肺令各國預算轉向應對疫情及經濟復蘇，至少在短期內，它們會轉移部份用於國防、海外援助及基建的資金。」

在國際方面，報告相信在軍事力量轉移、人口、科技及政府管理模式的分歧下，料加劇中國與以美國為首的西方國家聯盟之間的競爭。地區勢力和非國家角色會發揮更大的影響力，削弱國際合作，導致未來的地緣政治環境會更加動盪和容易發生衝突。報告估計2040年可能出現的五大情境，其中三個都與中美角力有關。

英國廣播公司/美國《華盛頓郵報》/路透社/美聯社