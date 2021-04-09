BB仔手短腳短肚子圓滾滾，多數人也會以可愛來形容BB。美國卻有一位健身迷父親把自己一套飲食習慣套用到8個月大兒子身上，只餵給他全蛋和蔬菜水果，還在網上吹噓愛子是「瘦」寶寶。「非常」做法惹來網民圍剿，質疑他為人父親對年幼孩子的體型矯枉過正，會令孩子出現體型問題。

來自科羅拉多州的健身男雷諾茲（Jack Reynolds）以網名「Jrey」經常在網上分享爆肌照，最近一篇關於兒子飲食的帖文，就令他爆紅，卻是負面留言居多。他寫道：「我們餵兒子吃：全蛋、全水果及全蔬菜，水。我們大部份時間都會磨碎他的蔬菜或蛋白質，直至他會自己啃食為止。」他形容兒子「很瘦（因為）他沒有吃加工垃圾，而且非比尋常地英俊。」

網民憂幼兒承受「身體畸形恐懼症」

這則帖文很快就被廣傳，有網民稱他以「瘦」及「英俊」形容兒子，是「最古怪的炫耀（方式）」。其中有人寫道：「兄弟，除了你沒有人會關心他是不是瘦，他只是嬰兒。」有人就指雷諾茲對年幼孩子的體型矯枉過正，日後可能令孩子出現體型問題，「我父母就是這樣對我，現在我健美同時抑鬱」；另一人說：「與你的孩子分享『身體畸形恐懼症』（body dysmorphic disorde）真是好，當他們青少年對抗這回事時，一定會心存感激。」

根據網路醫生網站「WebMD」所示，8個月大的嬰兒已經開始吃固體食物，但每日應該同時喝24至32安士人奶或奶粉，網站又指他們可以進食嬰兒穀物、水果、蔬菜以及肉泥。

英國《每日郵報》

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