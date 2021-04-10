美國總統拜登周五簽署行政命令，成立跨黨派委員會，研究改革最高法院的大法官組成。外界預計，拜登政府可能尋求把現時共9人的大法官席位增加，以削弱保守派目前的多數優勢。但自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）表明不贊成，認為改革方案將令最高法院淪為政治主導。

白宮聲明指，委員會將討論最高法院的組成人數及終身制安排。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，委員會的議題還包括「改革最高法院的利弊，並檢視其憲制角色、法官任期長度、法官輪轉、人員組成和規模、訴訟選擇原則及操作」。

聲明續指，為確保委員會報告涵蓋多方面意見，將舉行公眾討論，聆聽其他專家和持分者的看法。在首場公眾討論後，委員會需在180天內交報告。

委員會共有36名成員，將包括前聯邦法官及法院執業人員等，並由前白宮顧問兼紐約大學法學院教授鮑爾（Bob Bauer），及耶魯大學法學院教授兼司法部前副總檢察洛迪古斯（Cristina Rodriguez）共同領導。

自由派法官︰改革破壞法院建立信任

前總統特朗普共任命了3名保守派大法官，令最高法院的9名大法官當中，保守派佔6人，擁有壓倒性優勢。拜登去年10月曾公開表示，無意增加大法官的數目。共和黨及法律學者批評，改革法院將會消除了最高法院歷史上與政治隔絕的傳統。

在白宮宣佈成立委員會前，82歲的自由派大法官布雷耶在周四警告，民主黨改革最高法院將會破壞「法院逐漸建立的信任」。

布雷耶是現任3名自由派大法官之中上任最久，他在哈佛法學院視像講座上表示：「我希望亦預期最高法院將會保持它的威信...這來得不易。但是威信像法治，建基於信任。信任法院依法律原則指引，而不是政治。」

美國霍士新聞／《紐約郵報》

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