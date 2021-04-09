【永別英國皇夫】

互相包容與扶持，這是英女皇伊利沙伯二世和皇夫菲臘親王的愛情故事。一個王子，一個公主，兩人鶼鰈情深，執子之手走過漫長的73年，婚齡是近代英國皇室中人中最長的一對。

菲臘親王原是希臘王子，小時因國內政局動盪旅居英國，這時8歲的伊利沙伯公主初次見這個年長五年的遠房表哥。13歲再遇時，菲臘會跳過網球網逗她開心，小公主對他一見鍾情。

「珍惜不足表達內心」

兩人在1947年11月20日結婚，大婚前皇太后曾問菲臘「會否珍惜她的女兒」，菲臘就回答：「珍惜Lilibet（女皇在家族內的暱稱），我疑惑這個詞語能否足以表達我的內心。」他接着說：「完全和毫無保留地墮入愛河。」

菲臘在婚前宣佈放棄希臘王位繼承權，並入籍英國，婚後被派到地中海島國馬耳他駐守，未登基的伊利沙伯公主曾隨菲臘在馬耳他居住。可是，伊利沙伯的父親喬治六世在1952年於睡夢中離世，菲臘為了讓她登基後履行君主職責，放棄了海軍軍官生涯。

屢涉失言 對女皇敢於進諫

1997年是兩人的金婚紀念，菲臘曾稱：「我認為我們學到最重要的是容忍，這是任何美滿婚姻的基本元素……你可以當作，女皇擁有寬容之心。」他又曾說：「第一、第二以至最後一件事，都是別讓女皇失望。」女皇則說：「我常常恐怕菲臘親王要常常聆聽我說的……但他一直是我的力量支柱。」女皇還說欠他很多，多過他會說出口的。

馬耳他記者米齊（John Mizzi）在2014年的紀錄片中揭露，女皇在馬耳他度過「一生中最快樂的日子」，因為她可以自由自在購物、觀光及跳舞，「他（菲臘親王）在大部份時間儼如她（女皇）的老闆，我或者不應該說，我曾聽過他咒罵她」。

另外，作家維克斯（Hugo Vickers）和皇家記者托米尼（Camilla Tominey）都指，女皇喜歡丈夫直斥其非。維克斯說︰「當一些事情出了問題，他（菲臘親王）是唯一一個會跟女皇直說的，他敢於直言進諫。」托米尼稱，女皇清楚知道自己嫁給一個敢直言進諫的男人，而菲臘親王亦確實經常給她「不同的角度」，「女皇意識到身邊被許多只懂附和的人包圍，而在她的生命中有一個可以直接告訴她應該如何處事的男人，這可能讓她耳目一新」。

撰寫女皇傳記的威爾遜（A.N. Wilson）則透露，皇室顧問曾大力反對女皇與菲臘親王相戀，「他們說了許多原因，總之是指他（菲臘親王）是個錯誤選擇，女皇是非常有矜持和勤奮的人，但他不是，他是個海軍軍官，經常都風趣幽默」。不過，威爾遜認為菲臘親王為人風趣是件好事：「他經常被指是所謂的失言，但我不覺得是，只是一個海軍軍官到了某些年齡會說的笑話，我覺得不少都很精采。」

英國《每日電訊報》/《蘋果》資料室