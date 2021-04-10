英國菲臘親王周五逝世，終年99歲。菲臘親王生於希臘王室，但人生幾乎從沒在希臘度過，經歷第二次世界大戰、出國參軍，成為皇夫後陪伴英女皇走遍全球，共同面對皇室高低起跌，直至95歲才宣佈退休。菲臘親王近百載的人生，也留下不少值得回味的時刻：

1928年9月8日：菲臘親王1921年在希臘王室出生，但畢生幾乎從沒在希臘生活，長大後亦跟希臘的家人分開。圖為菲臘王子（右二）7歲時跟家人到羅馬尼亞度假，並與剛登基的年幼羅馬尼亞國王米哈伊一世（左二）合照。

（左）1947年7月10日：菲臘王子與青梅竹馬的英國伊沙利伯公主訂婚，英國皇室發佈兩人合照。

（右）1945年8月29日：仍在英國海軍服役的菲臘王子正隨軍訪問澳洲墨爾本。這時第二次世界大戰剛結束，菲臘王子不久後也隨艦隊到香港訪問。

1947年11月20日：菲臘王子與英國伊利沙伯公主大婚，獲封愛丁堡公爵，二人此後相濡以沫逾70載。

1951年8月：菲臘王子與伊利沙伯公主婚後三年抱兩，伊利沙伯1948年誕下長子查理斯（左）、1950年誕下女兒安妮（右二）。

（左）1952年2月11日：英皇佐治六世1952年2月去世，意味位列第一繼承人的長女伊利沙伯將成為英女皇，菲臘親王因此從海軍退役。

（右）1953年11月25日：英女皇登基後，菲臘親王成為皇夫，圖為二人到百慕達議會發表演說。

1953年6月2日：伊利沙伯正式登基成為英女皇伊利沙伯二世，與菲臘親王在白金漢宮向群眾揮手。

1957年2月8日：菲臘親王訪問英國南極屬地，並餵飼企鵝。

1965年12月19日：英女皇1960年和1964年再先後誕下安德魯王子及愛德華王子，這時查理斯皇儲（右三）和安妮公主（左一）已長大。

1980年10月17日：英女皇伉儷訪問梵蒂岡，與天主教教宗若望保祿二世會面。

1981年7月29日：皇儲查理斯與戴安娜大婚，菲臘親王和英女皇到場見證。

1997年9月6日：戴安娜王妃車禍逝世後一周，菲臘親王（左）和一眾家人出席她的喪禮。

2002年4月9日：皇太后逝世，菲臘親王（中）出席喪禮，與4名子女站在一起。

2012年5月9日：菲臘親王退休前，每年也會跟女皇一起到國會主持復會儀式，這年也不例外。

2017年8月2日：年屆96歲的菲臘親王出席退休前最後一項活動，檢閱皇家海軍陸戰隊。

2020年11月17日：身在溫莎堡的菲臘親王準備與女皇度過結婚73周年，這年兩人因武漢肺炎疫情甚少公開露面，這也是他最後一個跟女皇過的結婚周年。

美聯社

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