根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.34億，全球死亡人數超過290萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,107萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過56萬。巴西確診人數超過1,337萬，死亡人數突破34.8萬。印度確診人數超過1,306萬，死亡人數超過16.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診已突破500萬，俄羅斯、英國確診均突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等8國確診宗數均超越100萬大關。

輝瑞-BioNTech申請為美國12-15歲青少年接種其疫苗

輝瑞-BioNTech要求美國當局批准為美國12至15歲青少年接種其研發疫苗。兩間藥廠在聲明中指出，他們亦計劃在未來數天向全球其他監管當局提出類似申請。

歐洲藥物監管局審查4宗注射強生疫苗出現血栓報告

歐洲藥物管理局表示正審查美國有4人接種強生(Johnson & Johnson)疫苗後出現血栓的個案。強生表示知悉事件，正與歐洲監管當局合作評估數據及提供有關資料。公司聲明表示目前未有顯示疫苗與出現血栓有關連。

巴西衞生監管官員視察俄羅斯Sputnik V疫苗生產廠房

巴西衞生監管當局官員下周開始視察俄羅斯的Sputnik V疫苗生產廠房，澄清生產方法的疑問，為疫苗在巴西申請緊急授權使用做準備。巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)周二與俄羅斯總統通電話，討論購買以及在巴西當地生產疫苗事宜

法新社/路透社

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