【本報訊】菲臘親王曾與英女皇兩度訪港，亦曾至少三次單人訪港，兩人於1975年首次到訪香港，當時整條漆咸道擠滿人群，政府特別批准市民放煙花，場面熱鬧，馬會更舉行女王盃賽事贈慶。英女皇伉儷當年在時任港督麥理浩爵士陪同下，參觀剛落成入伙的何文田愛民邨，令一代港人對英女皇親民形象印象深刻。當年只售一元的《英女皇伉儷訪港秩序表》，詳列兩人訪港行程。

打扮不保守 掀皇室新風

兩人在1986年第二次訪港，趁到訪中國時順道來港兩日，港英政府舉行隆重歡迎儀式。當時英女皇在大會堂外檢閱駐港英軍，然後同樣探訪沙田隆亨邨一個公屋家庭，繼續展示親民形象。

專門研究皇室歷史的香港歷史愛好者周浩正稱，菲臘親王1945年在二戰結束後亦曾隨艦隊來港協助收回香港，當時他對百業興旺的香港印象深刻，尤其對維港的風景感興趣。

菲臘親王1959年亦曾乘坐英國皇室的「不列顛尼亞號」訪港三天，包括主持以他命名的愛丁堡公爵獎勵計劃，與及出席伊利沙伯醫院奠基典禮。

多年來本港有不少街道、建築等以英國皇室成員命名，位於香港島西營盤醫院道的菲臘牙科醫院，就是以菲臘親王命名。他在1981年為該醫院開幕禮訪港，並主持揭幕儀式。本港設計師鄧達智讚菲臘親王樹立了英氣的新世代王子風尚。他又指皇夫打扮不墨守成規，為當時傳統皇室的男士打扮帶來新風，「好似佢後生時成日和英女王外訪非洲等地，好隨意咁着簡單嘅恤衫、短褲、懶佬鞋，呢啲係過去皇室唔會俾人見到嘅裝扮。」