菲臘親王對外印象毒舌理性，內心是個慈父，曾公開說四兒女「不易為」，為他們感驕傲；為父一大憾事是子女因繼位問題未能從其姓，自嘲是「全國唯一男人孩子不能跟我姓」。

抱怨「如低等變形蟲」

菲臘親王是希臘王子，婚後歸化英籍，按原姓巴滕堡（Battenberg）改用英文姓氏蒙巴頓（Mountbatten）；若子女隨其姓，溫莎王朝將成蒙巴頓王朝，而當時的邱吉爾政府不能接受皇室「拱手讓人」；夾在中間的英女皇雖知道丈夫心意，但最終被官員說服，1952年4月頒佈正式公告，兩人子女將跟母親繼續沿用皇室溫莎姓氏。為此皇夫跟朋友抱怨說在皇室「只如低等變形蟲」。

到二王子安德魯1960年出生時，愛夫情切的英女皇終知會樞密院，除卻四名親生子女、掛有「殿下」頭銜者以及外嫁女性，其餘後人都可用「蒙巴頓—溫莎」為姓，首位繼名的是幼子愛德華2003年出生的女兒，還有曾孫哈里長子，全名為「阿奇．哈里森．蒙巴頓－溫莎」。

據知皇夫私下是個享受家庭樂的父親，樂於陪伴子女玩耍；其中長女安妮傳聞最得父親歡心；二子安德魯隨父步伐從軍；幼子愛德華則接手以父親名下「愛丁堡公爵獎勵計劃」事宜。唯一不太相合的是性格敏感的長子查理斯，苦於無法似父親堅強，擔心被標籤成裙腳仔。對此皇夫未有嫌棄，他對兒子婚事甚關心，當王儲和戴安娜婚變，菲臘親王還私下寫信安慰媳婦。在金婚紀念活動上，皇夫不諱言會偏心，但深知四子女不易為，「請容我為他們驕傲」。

英國《衞報》