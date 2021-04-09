（北美通訊）加拿大安大略省的武漢肺炎疫情持續升溫，周五單日增加超過4,227宗確診，創單日第二新高，18人死亡，總死亡人數增至7,512宗。當地醫院警告，深切治療病房已超出負荷，省政府則鼓勵居民繼續接種疫苗。

安省周五宣佈，單日新增逾四千宗病例，數字僅次於1月8日的4,249宗，惟當時有450宗為延後通報。多倫多地區繼續成為重災區，單日錄得1,218宗確診，其次為皮爾區（Peel）和約克區（York），分別錄得762宗及532宗。

由於確診個案不斷上升，當地衞生部於周四晚上已要求大部份地區的醫院，停止進行緊急和性命悠關以外的手術。多倫多西奈山醫療集團總裁紐頓（Gary Newton）指，目前深切治療病房已超出負荷 ，「希望衞生部在未來幾天，為政府就日益嚴重的危機作出進一步指引。」

安大略省省長福特（Doug Ford）周五早上公開接種英國牛津/阿斯利康疫苗，冀釋除民眾對疫苗的疑慮，「環觀全球各地，安省居民接種疫苗的進度良好。」福特指，當局維持26天內、全省40%人口至少注射一劑疫苗的目標。 當局周四為居民接種了105,382劑疫苗，也是迄今為止單日接種量第二高。截至昨晚，全省共有328,598人完成注射兩劑疫苗。

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