槍械管制是美國政治的燙手山芋，總統拜登去年競選時曾承諾上任第一日就會處理，就職後卻改口指槍管是優次較後的「長遠問題」，但上月起多宗引起全國關注的槍擊案，令拜登受到撐槍管人士更大壓力「找數」。

鄉郊攬槍權 城市撐槍管

槍管一向在美國引起兩極化反應，共和黨「鐵粉」所在的鄉郊選民，向來強烈支持擁槍權；傾向支持民主黨的城市人則多撐加強槍管。民主黨人約十年前相信槍管問題令他們在一些選戰失利，避高調談槍管問題，但近年多宗槍擊案後滋生新一代槍管活躍人士，加上兩黨都爭取的市郊選民對加強槍管轉至較開放立場，令槍管民主黨成動員基本盤的議題。

拜登競選時曾承諾會行使行政權力，廢除槍械製造商的免責權，前天卻將球卸給國會，要求國會通過相關法案。白宮發言人普薩基被問為何拜登上台超過70日，才處理免責問題，她稱「沒有扣住，只因要重新引入立法」，拜登卻打定輸數相信國會不會通過。

美媒指白宮心知國會通過重大法案的窗口不長，之後議員會為迎接中期選舉擺硬姿態，拜登在通過抗疫紓困法案的硬仗後，將下一焦點放在兩條基建法案，簽發行政命令後，短期難望他為槍管再作大動作。

美國《華盛頓郵報》