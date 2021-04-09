瑞典在野基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats），指中國大使館多次威脅該國記者，要求把中國大使桂從友驅逐出境。

中國大使館威脅瑞典記者已是常態。長期駐台的自由記者悠野（Jojje Olson）因報導中國抵制H&M，遭中國大使館寫信威脅。他在其新聞平台「中國新聞」（Kinamedia）上表示，這不是他第一次接到中國大使館的威脅，但今次的威脅比以往更強烈。

中國大使館在瑞典透過威脅記者方式，試圖影響瑞典國內的言論自由，並非頭一遭。瑞典民主黨外交發言人威雪（Markus Wiechel）表示，中國大使多年來威脅瑞典記者和政治人物，行為無法接受，瑞典民主黨在2019年就已經提出將桂從友列為「不受歡迎人物」。他表示，桂從友已經嚴重影響兩國外交關係，也讓中國人在瑞典的地位越來越惡劣。

基督教民主黨外交發言人阿達克土森（Lars Adaktusson）也認為，中國大使雖曾被召見，但並沒有改變中國大使館的作風，瑞典應該將桂從友列為不受歡迎人物。

其他在野政黨也對中國大使館試圖影響瑞典言論自由的行為表達不滿。左派黨（Left Party）也曾提出驅逐中國大使的建議。溫和黨（Moderates）黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）曾多次呼籲執政黨對中國態度要更強硬，認為單是召見大使已沒有作用，應該採用更嚴厲的方式，甚至聯合其他歐洲國家一起制裁中國。中間黨的代表林格倫（Kerstin Lundgren）則批評歐盟面對中國一直太軟弱。

瑞典外相林德（Ann Linde）說，外交部已多次召見中國大使，並告知他言論自由在瑞典是受到憲法保障的，記者有自由從事採訪報導工作。外交部亦曾多次要求中國大使尊重瑞典法律，並表示威脅行為是不被接受的。

中央社

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