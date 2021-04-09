緬甸軍方控制的電視台周五報道，19人因在仰光殺害一名軍官的夥伴被判死刑，其中17人是缺席審訊。這是軍方2月發動政變以來首次同類判刑。

另一方面，緬甸原駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）周五在安理會會議上，呼籲在緬甸設立禁飛區、實施軍火禁運和針對性制裁，以促使國家恢復民主。他說：「現在急需你們的最強硬行動。」一批緬甸流亡國會議員也促請安理會對緬軍採取行動，而獨立智庫「國際危機組織」警告，緬甸正瀕崩潰邊緣。

在會議上，美國亦要求安理會採取迅速行動，施壓令緬甸軍政府恢復民主。美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）說，必須令緬甸軍方感受到其可怕行動帶來的代價，緬甸的繁榮穩定全賴迅速行動。她說：「緬甸軍方對我們的譴責置之不理，是對安理會的考驗。」

安理會非永久成員國愛沙尼亞的代表指出，由15個成員國組成的安理會，有需要開始草擬制裁緬甸決議案，包括國際軍火禁運。在安理會內擁有否決權的北京，對緬甸局勢日益不穩也表示關注。

路透社/法新社

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