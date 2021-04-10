（北美通訊）美國因應武漢肺炎疫情而停止課室授課已經超過一年，隨着接種疫苗人口持續增長，全美校區終有望於今年秋季全面復課。加州和紐約的校區都正在製訂全日制的授課計劃。美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周三呼籲，學校應盡快根據安全指引，為9月恢復課室授課做好準備。

美國的學校於去年疫情爆發起改為網上授課，影響超過5,000萬名學生，應該何時，以及如何恢復課室授課，一直是疫情中的爭論焦點，最終導致全美1.3萬個校區出現分歧，各自以不同方式授課。大部份校區都選擇混合方式教學，每即個星期安排兩、三天回校。但在封城期間，學生只能留在家中接受網上授課。

幾個最大校區，三藩市教育委員會剛於本周投票，決定在秋季為學生提供每周五天的面授課程；華府校區周四亦宣佈了類似計劃。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）於周三接受訪問時亦透露，按目前情況，紐約市校區亦會於今年秋季復課。

美國兩個最大教師工會，美國教師聯合會（American Federation of Teachers）和國家教育協會（National Education Association, NEA）均支持各校區復課的决定。其中，NEA總幹事安德森（Kim Anderson）表示，希望校區、地區的教師工會和家長會能夠合作，以減輕各界對復課的憂慮。

CDC本周已從美國紓困計劃（American Rescue Plan）中撥款100億美元，用於加強學校的武漢肺炎檢測；又宣佈全美K-12的教職員中，接近80％已經接種了至少一劑疫苗。根據追踪疫苗優先次序的Kaiser家庭基金會的數據，全美50個州和華盛頓特區都將教育工作者列為可優先接種疫苗群組。

不過，有教育界人士指出，即使秋天復課，相信許多學校仍然會保留遙距學習，為猶疑不決，擔心學童回校有感染風險的家長，提供另一個選擇。

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