（北美通訊）加拿大卑詩省華人社區諮詢委員會（Chinese-Canadian Community Advisory Committee）成員、退休華人法官余宏榮（Bill Yee），近日指中國在新疆進行種族滅絕是「謊言」，連日遭到抨擊。卑詩省政府周四宣佈，余宏榮已經離任該委員會，未來不會尋求連任。另外，有聲音要他同時辭任華裔加拿大人博物館（Chinese Canadian Museum）董事局成員一職。

卑詩省貿易廳廳長周烱華（George Chow）周四發表聲明指，華人社區諮詢委員會所有委員的任期，於今年2月已經結束，確認余宏榮不會尋求續任。值得留意是，周烱華周三發表的第一份聲明，僅澄清余宏榮的言論，不代表卑詩省政府，沒有透露他已經離任。

加拿大《星島日報》溫哥華版前總編輯何良懋（Victor Ho）聯同另外12名華人，早前致公開信給卑詩省省長賀謹（John Horgan），要求解除余宏榮公職。公開信聯署人對余宏榮的離任表示歡迎，但認為事件疑點重重，「為甚麼余先生上月30日接受電台訪問時，仍可自稱是該委員會聯合主席？為甚麼卑詩省政府最初回應事件時，沒有即時透露余先生已經離任？是甚麼構成這些前後矛盾？」聯署人亦批評，華人社區諮詢委員會的遴選制度欠缺透明度，促請卑詩省政府解釋。

公開信聯署人亦指出，余宏榮目前仍是華裔加拿大人博物館董事局成員之一，促請博物館撤換余宏榮，「任何人一旦支持鎮壓平民和少數族裔，為外國政府篡改歷史，都不應參與管理這個由加拿大政府撥款營運的博物館。」

他們認為，事件為加拿大敲響警號，反映中國共產黨滲透、影響加拿大社會的問題嚴重，促請加拿大政府為民選官員、政黨及政客進行背景審查時，一定要加倍警惕，防止外國勢力滲透。另外，他們仍未收到賀謹的正式回應，促請賀謹盡快回信，回應他們的關注。

除了華人，加拿大的維吾爾人也很關注事件。民間組織「維吾爾人權益倡導計劃」（Uyghur Rights Advocacy Project）執行董事托蒂（Mehmet Tohti）表示，過去數日他們動員超過百人，發電郵給賀謹，要求余宏榮離開諮詢委員會，「余宏榮是加拿大支持中共的代表，為中共謀求利益，我們不能袖手旁觀。」

中國政府在新疆的暴行近年陸續曝光，包括成立集中營，囚禁數以百萬計維吾爾人，作政治洗腦，禁止他們進行宗教儀式；另外，當局又強制他們勞動，更強迫維吾爾婦女絕育，對維吾爾婦女進行系統性強姦。中國政府一直否認有關指控，強調他們只是在新疆為維吾爾人提供職業培訓。

今年2月，加拿大國會投票裁定中國對新疆維吾爾人作種族滅絕。余宏榮在上月30日接受多倫多星島A1中文電台廣東話訪問時表示，中國在新疆進行種族滅絕是「謊言」，質疑加拿大政客背後有「不可告人的動機」。其言論本周在加拿大英文主流傳媒曝光，引起爭議。

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