【永別英國皇夫】

與英女皇伊利沙伯二世相伴逾70載的愛丁堡公爵皇夫菲臘親王，昨晨在溫莎堡逝世，終年99歲。他三周前才出院返回溫莎堡，惜在百歲生日前兩個月辭世。按照皇夫遺願，將不會有公眾瞻仰和國葬。

白金漢宮昨日發表簡短聲明：「女皇陛下深切哀痛宣佈，她親愛的丈夫菲臘親王的死訊，親王今（昨）晨在溫莎堡安詳逝世。我們會在稍後作進一步公佈。皇室與全球各地人士一起哀悼。」菲臘親王孫兒、劍橋公爵威廉王子夫婦透過肯辛頓宮社交網站Twitter轉載皇室聲明，至於身處美國的薩塞克斯公爵哈里王子夫婦亦轉載皇室聲明，附文「愛丁堡公爵殿下安息」。

不辦國葬拒國民瞻仰

皇室顧問今日將開會敲定葬禮細節，葬禮將在溫莎堡的聖喬治教堂舉行。按照皇夫遺願，葬禮不會以國葬形式舉行，靈柩亦不會停放供國民瞻仰，細節將因應武漢肺炎疫情有所修改。皇夫生前不喜歡對他個人的關注，堅持要求舉行低調儀式，其助手曾稱：「他認為自己沒有那麼重要。」 菲臘親王將是逾一個世紀以來，首位不供國民瞻仰的君主配偶。

皇室最初弔唁計劃是在聖詹姆斯宮、白金漢宮旁的女皇畫廊、溫莎堡、聖十字宮、巴爾莫勒爾和桑德林漢姆設置公眾弔唁冊，但尚不確定會否按計劃進行。皇夫在正式皇室葬禮後，靈柩將存放在教堂下方的皇家穹頂，直到女皇駕崩為止，之後才會一起埋葬在聖喬治教堂內的喬治六世紀念教堂。

菲臘親王2月16日因感染送往倫敦英皇愛德華七世醫院接受治療，當時白金漢宮強調純粹是遵照醫生建議的「預防措施」，兩周後轉往市內的聖巴塞洛繆醫院，成功完成心臟手術，其後再返回英皇愛德華七世醫院休養，直到上月16日、留院近一個月後終於出院，是他歷來最長的留院。

留醫近一個月 上月中出院

近年年事已高的菲臘親王先後因不同健康問題入院，包括2011年冠狀動脈血栓、2012年膀胱感染和2013年腹部探查性手術，2018年4月曾接受髖關節手術，對上一次入院是前年12月。

英國首相約翰遜表示，全國人民今天與女皇及皇室成員一起悼念菲臘親王，感謝皇夫一生對國家的貢獻及對女皇的堅定支持，亦盛讚他啟發及引領全國無數年輕人，「我們永遠不忘親王，因為他堅定不移支持女皇陛下，不只作為伴侶每日留在她身邊，而是逾70年成為她的丈夫、她的力量」。倫敦市長簡世德推文，指倫敦市民永遠感激菲臘親王對倫敦及國家的貢獻，包括其慈善工作和愛丁堡獎勵計劃，讓眾多年輕人發揮潛力。

多國亦對菲臘親皇離世表示哀悼。愛爾蘭總理馬丁感難過和震驚，將為女皇及英國人禱告。英聯邦國家澳洲總理莫里森下令全國下半旗致哀。德國對菲臘親王離世深感難過，外長馬斯讚揚對方是英國忠誠公僕。美國前總統喬治布殊在聲明指，菲臘親王漫長而卓越的一生中，致力貢獻他人，以尊嚴代表聯合王國，為國提供無窮力量和支持。

英國《泰晤士報》／路透社

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