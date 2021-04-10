希臘罕有發生記者遇刺案，一名專門報道罪案新聞的記者周五在雅典街頭遭兩名槍手開多槍擊斃，政界與記者協會強烈譴責，政府稱震驚，歐盟斥是「卑鄙怯懦之舉」，矢言「撐自由，當中最可貴的或許是新聞自由」。總理下令全速查明真相。

52歲的卡賴瓦斯（Giorgos Karaivas）周五下午在雅典南部的住所外下車後，兩名槍手騎電單車至，開十多槍後逃走。女街坊其後發現有人伏地，「以為他昏倒，定睛一看只見鮮血湧一地」。探員撿到17枚彈殼，但街坊未聞槍響。

同僚相信因報道遭滅聲

入行32年的卡賴瓦斯在私營電視台工作，亦經營新聞網誌。記協指他「受同行敬仰」，其網誌周五貼出聲明，指卡賴瓦斯是因報道被「滅聲，有人用子彈阻止他寫出事實」。

近期司法部門稱懷疑他收受一名已被殺的前黑幫金錢，他憤怒否認，早前更撰文暗示警隊內貪腐，他本來將會就此作供。警員工會在他遇害後發聲明，讚他關心執法人員工作環境。

希臘傳媒機構常受襲擊，但上一次有記者被殺已是11年前，據指卡賴瓦斯未報稱有受死亡威脅。

法新社/路透社

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