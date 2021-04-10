英國菲臘親王離世，皇室成員無不難過致哀。當年放棄希臘王位繼承權的菲臘親王，以外人身份入籍英國與英女皇伊利沙伯二世結婚。有皇室作家披露，他一直努力維繫皇室家庭，對於同樣以外人身份嫁入皇室的戴安娜王妃，不吝給予支持，即使皇儲查理斯因婚外情而跟戴妃婚變之時，菲臘親王仍寫信給戴妃，表示願意充當聆聽者。

菲臘在戴妃最艱難時給予支持

皇室作家奎恩（Tom Quinn）表示，自戴妃1981年嫁給查理斯，作為老爺的菲臘親王一直願意在戴妃探索新角色方面給予支持。他稱：「菲臘花了70年走在英女皇身後，但他在私生活上其實是『皇室的脊椎』，在戴妃最艱難時期支持她。」奎恩又指，當菲臘認為查理斯和其他兒子做得不夠好時，還會斥責他們。

在戴妃1997年車禍身亡後，菲臘親王曾經寫給戴妃的信件曝光。內容提到，當得悉戴妃因一直懷疑查理斯與前女友卡米拉藕斷絲連，導致兩人婚姻關係不穩，菲臘向戴妃表明願意傾聽，「如果獲邀請，我將竭盡全力為你和查理斯提供最大的幫助。但是我承認我的才能及不上婚姻輔導師！」

戴妃則回信指：「你最近的來信讓我特別感動，我之前還不知道，就是你真的關心（我）。你對自己的婚姻指導技巧非常謙遜，因此我不同意你！你上一封信表現出很大的體諒和機敏，我希望能夠在今後幾個月聽取你的建議，無論它們可能帶來甚麼。」

菲臘鬧查理斯拋妻是「瘋了」

去年出書大爆戴妃宮中生活的奎恩又稱，菲臘親王由一開始就支持戴妃，「當戴安娜處於低谷時，菲臘寫信給她說，他不明白為甚麼查理斯堅持與卡米拉在一起。他告訴戴妃，他認為查理斯想拋棄她是瘋了。他更向查理斯說，選擇卡米拉而非他喜愛的戴安妃是發瘋」。

奎恩續指，菲臘表示同情戴妃，並稱會嘗試跟查理斯傾談，可惜未能挽救二人的婚姻。戴妃則在回信稱，她很感激菲臘有想起她，並且明白她身處的位置。

美國霍士新聞

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