美國電動車品牌Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）創立的腦神經科技公司Neuralink，日前成功讓猴子憑腦電波直接玩電子遊戲。這項技術日後可望進一步發展，讓癱瘓人士用腦電波控制智能手機，甚至讓他們能重新走路。

Neuralink發佈一段長約3分鐘的短片，名為Pager的雄性獼猴利用搖控桿玩電子乒乓球，雖然他接受過控制搖控桿的訓練，但片中的搖控桿電源其實是沒有被接上，只是為了製造「控制」搖控桿的假象，實際控制遊戲的是早已植入在腦部的Neuralink晶片。

根據片段旁述，Neuralink的原理是在負責協調手腳的大腦運動皮層區，植入超過2,000個電極，傳送由大腦發出的訊號，Neuralink晶片接收後會解讀，因此實際是透過Neuralink晶片操控遊戲。

馬斯克：冀助癱瘓者重新走路

馬斯克透露Neuralink晶片的未來發展，期望先讓癱瘓者能夠用腦電波控制智能手機，「甚至比常人用姆指更快」，再發展下去就是在大腦安裝晶片，把大腦訊號發送到植入運動神經元或感覺神經元簇的晶片，從而讓半身不遂的人重新行走。馬斯克續指，晶片會植入頭顱內，並且採用無線充電，因此使用者外觀和感覺將是「完全正常」。

Neuralink於2016年成立，馬斯克是其中一位聯合創立人，其宗旨是期望透過植入晶片來治療神經系統疾病，例如阿茲海默症和脊髓受傷等。去年8月，馬斯克曾以豬隻來示範Neuralink技術。

路透社

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