南韓首發佈國產第5代戰機

南韓周五公佈新一代國產超音速戰機KF-21「獵鷹」（Boramae），令南韓成為全球第8個研發先進超音速戰機的國家。

南韓預計會生產6架KF-21原型機用作測試及開發，首3架會在今年底前完成，其餘3架會在2022年上半年完成。KF-21運行時預計配備空對空及空對地導彈，甚至空中發射的巡航導彈，並視乎任務需要設有單座位和雙座位版本。

總統文在寅表示：「獨立防衞的新時代已經開始，這是（南韓）航空工業發展史上一個里程碑。」他表示KF-21通過測試後將會量產，短期目標是在2028年部署40架，2032年前增至120架，「當展開全面量產，會創造額外10萬個職位，並為我們增值5.9萬億韓圜（約400億港元），效果會比我們預期巨大」。

北韓教育高官涉反黨遭處決

北韓領袖金正恩據報以「反黨活動」為由，下令處決一名高等教育的高官，該名官員曾投訴沒有得到政府資源及支持。

報道指，該名姓朴的50多歲高官擔任高等教育部「執行《遙距學習法》非常設委員會」的主席，但北韓組織指導部調查發現，朴未能在推廣遙距學習上達致任何實質進展，而該委員會只是批評政府。

據悉朴曾經多次向上級投訴：「我不明白為甚麼（當局）選擇推行法例、創立這個委員會、要求忙碌的教授離開大學工作。即使（我們）有建議，（他們）只是叫（我們）閉嘴，開會然後回家。」

當局其後以「在教育部門展開反黨派及反革命宗派活動」為由，把朴處決。

加勒比島國聖文森火山噴發

加勒比海島國聖文森（Saint Vincent and the Grenadines）的蘇弗里耶爾火山周五噴發，火山灰滿佈周遭一帶，火山礫有如雨下。當地已緊急撤離數以千計的居民到安全地點。

聖文森國家緊急管理組織（NEMO）表示，境內最高的蘇弗里耶爾火山當日上午出現第一波噴發，噴出的熱灰與煙塵直上6,000米高空。西印度群島大學（University of the West Indies）地震研究中心表示，下午第2次噴發的規模較小，但噴出火山灰的高度仍達4,000米。科學家估計，噴發將會持續幾天或數周。

蘇弗里耶爾火山高約1,234米，上次噴發已是1979年，而史上最大一次噴發則在1902年，當時造成1,000多人死亡。

美國有線新聞網絡／美國《紐約郵報》／中央社

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