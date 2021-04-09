美國國務院周五公布對台交往新指引，美國仍視北京為中國合法政府，但放寬美國官員與台灣官方接觸的限制，令兩國官方可更自由交往。國務院發言人普萊斯(Ned Price)說，新指引放寬與台接觸，與美台非官方關係一致。

普萊斯說，新指引是基於《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，目的是「鼓勵美國政府與台灣交往，反映我們正深化的非官方關係」。

國務院的新聞稿指出，新指引強調台灣是充滿活力的民主體、重要的安全與經濟夥伴，也是國際社會中造福世界的力量。聲明說，新指引「為行政部門提供清晰準則，有效執行我們的『一個中國』政策」。

聲明沒有交代新指引的細節，但《金融時報》一項報道指在新指引下，美國官員可經常地在聯邦政府大樓內與台灣官員會面，亦可在台灣駐美經濟及文化辦事處與台灣官員會面，並可出席在前台灣大使官邸雙橡園(Twin Oaks)舉行的活動。不過報道引述官方消息指，美國官員不可參加諸如台灣雙十等重要節慶，因為可能有違「一個中國」政策。

美國前國務卿蓬佩奧於卸任前夕宣布取消所有美國政府對台政策自我施加的限制，行政機關可視國務院先前發出的所有關於台灣聯繫準則為無效，但舊交往準則框架廢除，讓許多美方官員在執行上不知所措。

美國外交消息人士說，蓬佩奧與現任國務卿布林肯都期望能改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動。而在布林肯上任後，美方內部開始就此進行多次討論，最終版本選擇以明文方式具體改善過去不同限制，更清楚鼓勵美國各行政部門與台灣展開各項交流。

路透社/中央社

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