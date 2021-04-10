武漢肺炎疫情影響了每一個人的生活，西方多國首次封城抗疫至今已經超過一年，社交距離、在家工作學習等成為「新常態」，英國專欄作家哈林頓（Mary Harrington）撰文述說，這種「新常態」其實令很多需要幫助的弱勢社群更加無助，中小型公司消失，大公司卻越賺越多，她認為大眾不應該習慣充滿隔閡的「新常態」，而應守住以往的社會聯繫，在「個人」和「大局」之間尋求平衡。

在控制疫情的名義下，人們原有的共同生活遭到破壞，「各式會所、宗教團體、志願組織，還有大小社區生活，都依賴着『點對點』的社會聯繫，但這一切都因封城戛然而止」。她指出，在疫情初期，有不少充滿樂觀的文章提到這次危機會加強公民社會的聯繫，將會讓大眾更加意識到一個社會互相依存的關係，包括有宗教信仰的互助組織如雨後春筍般出現，尋求填補空白並為陷入困境苦苦掙扎的人們提供幫助。而志願人士如潮浪湧至，協助國民保健服務(NHS)，運送疫苗、採摘水果。

不過，她也提到，疫情對一些本來已存在的機構和社會組織、人際關係造成重大影響，形容這個情況是「去中介化」。

哈林頓又說，例如2000年起互聯網逐漸成為主流，社交網站Facebook及拍賣網站eBay等面世，許多人當時相信數碼革命可以令業餘人士或「小型參與者」實現更大夢想。但事實上，這些只帶來了「集中化」 （centralisation），Facebook取代了很多本地報章，廣告收益足以令其創辦人朱克伯格躋身世界首富的行列。疫情也出現「集中化」現象，許多人打敗仗，只有少數人是勝利者。

中小企頻頻倒閉 反造就大公司

截至2020年6月，受累抗疫政策而倒閉的中小型商店超過1.1萬間，更有報告估計去年每天「執笠」的商店多達48間。不只是名店林立、租金高昂的繁華商店街受影響，倒閉潮甚至遍及各行各業，另有報告評估，截至去年9月有24萬間中小型公司無法經營下去。在小店辛苦掙扎後依然倒閉，大公司卻越賺越多，網上百貨零售公司Ocado在2020年生意增長了35%，網店龍頭亞馬遜的浮利潤增長更達84%。

即使是慈善機構也出現同類情況，資金不足的小機構被大機構吞併，宗教組織亦然。曼徹斯特主教1月曾警告，疫情惡化將會令更多教堂關門，因為捐贈大減，有些教堂無法負擔修繕古老建築的費用。教會建議擴大教區、削減中層神職人員，以節省開支。

社會聯繫弱者更無助 25%成人感孤獨

2020年有1萬間夜店、酒吧、餐廳倒閉，「每一間倒閉都代表着朋友無法聚會，家人無法慶祝重要日子、不能互訴生活經歷、不能邊喝酒邊分享不快事」。過去一年來，大家無法分享快樂的婚姻、可愛的小孩等美好生活，但更值得關注是一些社會聯繫薄弱的人，他們依賴社會機構每日接觸，在封城下更感無助。

有四分一英國成年人感到孤獨，或者出現精神健康問題，年輕人、單親父母以及失業人士尤其受到影響。過去一年，小孩子也很難過，他們無法上學，失去社會聯繫，只能靠Zoom上課，而且不是所有學童在家中都得到良好照顧，有五分一學生因為肚餓而無法集中精神學習。親人無法探望，也令居於護老設施的老人家難過不已。

哈林頓寫道，在「新常態」下人們不應放棄本土生活，堅守人與人之間的關係，「我們比以往任何時候都需要它，否則，未來將會是不公、孤立、極不人道之境」。

英國《每日郵報》

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