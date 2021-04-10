世界領袖紛紛就菲臘親王離世致哀，英聯邦國家澳洲、新西蘭和加拿大下半旗致哀。

五名在世現任及前任美國總統都有發聲明悼念。其中拜登讚揚皇夫是「真漢子」，指他畢生服務英國、英聯邦人民及他的家人，在二戰時英勇服役。特朗普則指，皇夫離世是英國「不可取代」的損失；奧巴馬憶述與妻子與菲臘親王的首次會面，形容對方「親切又溫暖，而且幽默風趣」，表示二人會懷念他；喬治布殊則指皇夫代表英國尊嚴，並為女皇帶來無限力量及支持。

馬克龍︰一生英勇

德國總理默克爾表示：「皇夫離世令我非常悲傷，他與德國的友誼、他的直率與責任感，是不會被忘記。」法國總統馬克龍形容，他的一生英勇、富有責任感及為年輕人及環境奉獻，值得他人仿效。

英聯邦國家領袖同致哀。加拿大總理杜魯多形容，他是個「有偉大目標及信念的人，其動力來自於對他人的責任感」。加國聯邦政府建築物下半旗、國會山莊和平塔敲鐘99下致哀。澳洲總理莫里森表示，英女皇的力量和支柱可能已消失，但澳洲作為英聯邦國家，望此刻能成為其力量和支柱。澳洲國會大廈下半旗，鳴炮41響致哀。

新西蘭總理阿德恩感謝他透過愛丁堡公爵的「希拉里獎」，鼓勵數以千計新西蘭年輕人完成改變人生的挑戰。印度總理莫迪則讚揚他在軍隊上有出色的事業，並在很多慈善活動上站在前線。

中國國家主席習近平及夫人彭麗媛向英女皇致唁電，對其離世表示深切哀悼。

路透社/法新社