緬甸反軍方政變示威後，掀動當地民眾的反華情緒，甚至有人懷疑中國在背後支持軍方。緬甸傳媒Irrawaddy披露，緬甸軍方使用中國製造的無人機監視示威，收集有關情報及對示威者製造心理壓力。

根據《詹氏國際防衞評論》，緬甸空軍約在2013年至2015年間，接收了10架至12架中國製的無人機，這些無人機是由中國國企中國航天科技集團（CASC）製造，現在被緬甸軍方用於監視反政府示威。該份報告引用了今年3月在社交網絡流傳的相片，可見緬甸第二大城市曼德勒上空有兩種無人機低飛，低至民眾可以聽到和看到。如此低飛能收到蒐集情報之效外，又能為示威者帶來心理壓力，最終令民眾分化。

中國聯繫民選議員斡旋

自爆發反軍方示威後，緬甸民眾針對的對象還包括中國，事關中國未有如西方國家譴責軍方發動政變，甚至跟俄羅斯一起在聯合國安理會上，阻攔通過譴責軍政權的議案及聲明，最終採用的字眼遭到「減辣」。

本來緬甸商界已對中國資金湧入不滿，因此中國的立場觸發當地反華情緒，示威現場經常看到反華標語，亦有人威脅要燒毀由中國投資的天然氣管，《環球時報》指有32間中國投資的工廠被破壞，造成3,700萬美元（約2.89億港元）的損失。

Irrawaddy上周報道稱，中國駐緬甸大使館首次跟「緬甸聯邦議會代表委員會」（CRPH）的成員會談，該組織是發生政變後由民選議員創立，指自己是緬甸唯一合法民意代表機構，在國內以至海外的認受性都很高，更有派代表到聯合國。

據指CRPH一直以來希望跟中方會談，但政變發生多時才聯絡上。中方表示，中國希望看到緬甸和平穩定，願意跟「所有跟政變有關的團體」接觸，期望雙方通過對話和平解決問題。

緬甸The Irrawaddy網站

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