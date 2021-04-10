美國亦已開始大規模的武漢肺炎疫苗接種計劃，不少老人院的長者已注射疫苗，免受病毒感染。不過，心病還需心藥醫，因長時間禁止探訪而引起的寂寞及心理問題，仍然未有解決良方。過去一年來，不少子女只能在老人院外隔着窗戶探望雙親，年邁的長者以為自己被拋棄，因而變得人漸消瘦、認知能力下降，家屬都希望政府盡快允許探訪。學者則提醒，倘如要開放探訪，應先設立強制院舍職員接種疫苗等保護措施，保障長者。

在全美國武肺感染率高企的時間，老人院一度是爆疫重災區，院舍必須禁止到訪者入內，防止疫症傳播。直至上月，紐約州始有條件放寬老人院的限制，讓14天內沒有院友或職員確診的老人院接收訪客。不過，美聯社從醫療護理和醫療救助服務中心（Centers for Medicaid and Medicare）取得的數據指出，截至3月中旬，全州 616間老人院當中，有超過一半都未能達到上述要求，屬於比例最高的州分。

限制苦了院友及親人 長者以為被遺棄

探訪限制苦了長者和親友，紐約居民巴爾巴諾（Debbie Barbano）的69歲媽媽住在紐約中部老人院，過去一段時間巴爾巴諾只能隔着老人院的窗看看她，感覺並不好受，「像有顆子彈貫穿心房……她不明白為何我不前來探望，就像我已拋棄她」。

56歲的高級程式分析員科里迪（Laura Corridi）表示，去年每逢周末便駕車1.5小時去到93歲媽媽所住的老人院，向着窗戶大叫，讓媽媽聽到，「有時媽媽很傷心，她會說『現在很冷，你不可以在外邊』，然後便哭了，『為甚麼他們不讓你進來？』媽媽不想我站在外邊捱冷」。

在Facebook 上，可見有紐約及其他地方遇到類似情況的家庭也開設群組分享，表示住在院舍的親人日漸消瘦、認知能力下降、覺得沒有人關心，甚至孤獨離世。雖然法例容許酌情探訪，但他們指很多老人院也不容許這樣做。不少親屬深感焦急，來自紐約的科斯特納（Karen Costner）表示︰「他們現時就快死去，我的媽媽每一周也漸失去活下去的動力，我需要現在便入內探訪。」

美聯社指，政府為老人院設接種疫苗的計劃已開始有成效。以紐約的數據為例，3月第二周有41名院友死於武肺，比起1月17日一周錄得的382人，數字大幅下降。以全國數字計，約有8成的老人院都能夠在3月中前符合資格重新開放。報道指，院舍職員或對接種疫苗有保留，紐約巿數據顯示，有68%院友已注射疫苗，但只有51%職員接種。

美聯社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !