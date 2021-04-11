語音社交應用程式Clubhouse近月在全球深受歡迎，科技新聞網站Cybernews 周六報道，Clubhouse 有130萬會員資料外洩，並出現在一個黑客論壇，包括姓名、社交網個人資料及其他資訊。

報道指，外洩資料或可令不法者從事網絡釣魚或盜用用戶身份，Clubhouse暫未回應事件。

Clubhouse是一款提供語言聊天室服務的社交軟件，用戶註冊可以進入不同主題的房間，透過語音圍繞各種話題作即時討論。

社交平台LinkedIn上周四證實，該網站約5億個用戶的姓名、電郵地址、電話號碼等個人資料被披露，並於黑客討論區有售，受影響用戶數量相當於用戶總數的74%。LinkedIn強調今次並非用戶資料外洩事件，受影響資料只涉及用戶主動在個人檔案公開的資料，沒有私人資料被盜取。

網上黑客論壇月初有人聲稱已免費公開逾5億Facebook用戶個人資料，包括用戶名稱、電郵、手機號碼、性別、居住地點等。縱然fb指事件屬「舊聞」，但這次是相關資料首次免費流出，網上流傳的討論區截圖顯示，香港有近294萬個賬戶受影響，據報屬facebook總裁朱克伯格的手機號碼也流出。

美國《商業內幕》

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