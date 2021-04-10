菲臘親王去世，民眾拖兒帶女到白金漢宮和溫莎堡獻花和卡；官方力勸大家以防疫為重，以捐款代花，閘外還是堆出花山。41歲倫敦媽媽克魯克說：「提起就難過，我和女兒路經議會廣場時知悉他去世，馬上走過來，陪伴一下皇室家族。」

社交網亦被哀悼文洗版，多名網民憶述與皇夫的一面之緣，年輕人特別記得他的風趣。古德溫2007年還是一臉鬍渣的學生，他提到畢業後考慮加入海軍，皇夫打量他的臉說：「那你得想辦法長出比現在好看的鬍子。」愛丁堡獎勵計劃女得主之一約翰遜，26歲在另一宴會再見菲臘親王，提起他頒過獎給自己，皇夫誇讚她外貌說：「胡說！若見過你，我怎會忘得了。」

皇夫的幽默感亦令民眾倍感自在；2016年皇夫會見傷殘女生霍利伍德，以她的輪椅高度搞氣氛，說愛她「平起平坐」。電台女主持韋布見皇夫時還是孩子，心情緊張，「他引我發笑，從此我很敬愛他」。

作家︰皇夫是女皇成功關鍵

有人則記得皇夫的博學，曾為威廉兄弟補習的保守黨人施達偉，推文說菲臘親王博覽群書，對新意很感興趣 ；物理學家兼前主持考克斯則想起某次與皇夫共膳，不停被考宇宙學和相對論：「我全餐幾乎沒吃過東西！」皇室傳記作家萊西亦說，皇夫是女皇在位成功的關鍵，亦是民眾人生一部份：「她很多新主意和計劃，源自這出色的男子。」

美聯社