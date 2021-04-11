本港時間周五離世的英國菲臘親王，今年2月曾經入院接受治療，皇室專家指他住院期間皇儲查理斯前來探望，兩人進行了深情對話，臥病在床的菲臘親王託付查理斯照顧好女皇，以及他未來應如何帶領皇室。

皇室傳記作家喬布森（Robert Jobson）表示，菲臘親王得知大限將至，數周前已在醫院向查理斯交代3件最重要的事——叮囑兒子在自己死後要好好照顧媽媽；提點他在往後如何帶領好皇室家庭，以及表達想離開醫院回家度過人生最後時光的願望。

出院後菲臘親王一直在家休息，然而他仍然病重，據指查理斯過去數周一直與父親保持聯絡，相信上周二是查理斯最後一次見父親。

菲臘親王和長子查理斯以往關係不算親密，但消息人士透露，前者臨終前數個月兩人逐漸親近，就皇室未來方向、宗教及環境問題等接受對方的觀點，「他們在菲臘親王一生的最後一年是有史以來最親近」。

二人以往關係不理想

以往菲臘親王的父子關係不佳，最廣為人知是二人因為已故威爾斯王妃戴安娜而起過爭執，菲臘親王由一開始就支持戴妃，他不明白為何查理斯堅持與卡米拉一起，他向戴妃形容查理斯想拋棄她是瘋了，更向查理斯說選擇卡米拉而非戴安娜是發瘋。

他倆亦在一些社會議題有分歧，菲臘親王2008年曾表示懷疑有機耕作的價值，又支持農作物的基因改造，但查理斯卻是有機耕作的支持者。不過近年兩人分歧緩解，菲臘親王更讓查爾斯在桑德靈厄姆（Singringham）莊園有機耕作。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !