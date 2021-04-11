緬甸軍方以極權手段鎮壓反對聲音，定期中斷互聯網禁止資訊流通，據網絡追蹤組織NetBlocks統計，軍方已連續56天斷網。不過當地年輕人未有坐以待斃，籌辦地下實體報紙「反制」，民眾下載報紙後四處張貼，儼如另類文宣。

上載PDF檔供網民印刷

化名「Lynn Thant」的30歲青年，創辦地下通訊報「莫洛托夫」（Molotov，汽油彈又名為莫洛托夫的雞尾酒），吸引不少年輕讀者留意。當通訊報製成後，他會把PDF檔放在網上，供全國各地數以千計讀者下載及自行印刷，並在仰光和曼德勒等城市派發給市民。

為避免身份曝光，他戴着V煞面具接受法新社專訪。他談到辦報原由時表示︰「這是我們對那些減慢資訊流通的人的回應，而這對我們而言是恐嚇。」

他表示，刊物面世至今已透過社交網站Facebook接觸超過3萬人，多數讀者都是「Z世代」（1990年末2010年代初出生的人）的抗爭分子。

無懼入獄或死亡繼續辦報

自政變以來，軍警至今拘捕逾3,000人，還有演員、歌手和社交媒體紅人等約180個名人正被當局通緝，一旦被捕恐面臨3年監禁。軍方對傳媒和記者亦未有手軟，據監察組織向東盟報告，至今有64名傳媒工作者被捕，33人仍被扣押，5間傳媒牌照被撤銷。

Lynn Thant深知出版這些刊物面臨的後果，「如果我們寫作革命文學，並像現在派發，我們可能最終要被囚禁多年」。但這位年輕人已經將生死拋諸腦後，「即使我們當中有一人被捕，還有年輕人將繼續製作莫洛托夫通訊報。即使我們當中有一人被殺死，當有人倒下其他人會站出來。莫洛托夫通訊報將繼續存在，直至革命成功」。

法新社

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