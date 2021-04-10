人權組織與緬甸傳媒周六報道，軍警周五在仰光附近城鎮勃固（Bago）圍剿反政變群眾，一日內殺至少82人，是繼上月14日仰光逾100死之後，一天內在一個城市最大死亡數字。

目擊者與傳媒報道，軍警發射40毫米槍榴彈驅散在勃固的反政變示威。一名居民指稱，緬甸當局拒絕讓援救人員靠近屍體，收屍後用軍車運走。《Myanmar Now》等傳媒報道，屍體被棄於一個佛塔地上。

緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，簡稱AAPP）周六晚表示，勃固的死亡數字仍會上升。

居民告訴法新社，緬甸軍政府持續採取暴力行動，迫使他們逃到鄰近村莊。

軍政府喉舌《緬甸新光報》（New Light of Myanmar）卻歸咎「暴徒」生事，報稱僅一死。

根據AAPP統計，政變發生兩個月來，至少701名示威者或途人被軍警所殺。

緬北少數民族民兵襲警署多人死

另外，在緬北撣邦，效忠民兵「三兄弟聯盟」的武裝部隊，周六攻擊臘戊（Lashio）一間警局，傳媒報道，8至14人死亡。

「三兄弟聯盟」成員緬甸民族民主同盟軍（又稱果敢民族民主同盟軍）、德昂民族解放軍及若開軍上月30日發表聲明，指摘緬甸軍方發動政變，「不得不重新審視單方面停火聲明」，周六的襲擊是他們發表聲明後首次發動攻擊。

美聯社／法新社／德新社

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