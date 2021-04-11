日本東京奧運今夏在武漢肺炎疫情底下進行，東京奧組委早前已落實不接受海外觀眾入境到日本現場觀賽，作為防疫措施的一部份，據悉日方還打算在奧運村外包租一棟約有300間房的酒店，用於隔離輕微和無徵狀感染的運動員。

共同社報道，這是日方首次就奧運期間應對感染人士所披露的具體隔離政策，當局視距離東京晴海奧運村數公里的酒店為理想選擇，為了防止傳播，將會包下整棟酒店，輕微和無徵狀感染人士要在該處接受10天隔離，由護士提供24小時看護，嚴重感染的人士則會被送往醫院。

當局連將感染人士移送的車輛也已作考慮，準備了最多30輛專用車，可以24小時隨時派遣，這些車輛內部是經過特殊改裝的負壓車，以防在運送過程中司機會被感染者的飛沫感染。

運動員至少每4天檢測1次

今屆奧運在疫情下舉行，因此當局推出大量有關的防疫措施，影響最大的是禁止海外旅客入境觀戰。根據今年2月奧組委頒佈的指引，運動員至少每4天檢測1次，但由於目前出現了不少病毒變種，預計4月頒佈的第二版指引，會進一步加強防疫措施。

共同社

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