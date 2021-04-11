美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）統計報告顯示，去年全球二氧化碳及甲烷水平持續上升，而二氧化碳排放量更是360萬年以來最高。報告更指出，如果去年不是出現疫情，導致預計排放量減少，2020年會是破紀錄的一年。

NOAA報告顯示，全球大氣中二氧化碳平均值達到412.5ppm（parts per million），比2019年增加2.6ppm，不但是自63年前開始測量以來第五大增幅，更是360萬年以來最高。NOAA全球監測實驗室高級科學家坦斯（Pieter Tans）估計，如果去年不是出現武肺疫情，令全球排放量較預測減低了7%，2020年將是破紀錄的一年。根據NOAA數據，現時大氣中的二氧化碳數量相等於氣溫比工業革命前高出約7度，海平面比今天高出24米（80呎）。

NOAA還發現，大氣中另一種溫室氣體甲烷的含量在2020年亦急劇增加，「NOAA初步分析顯示，去年大氣中甲烷的年增加量為14.7ppb（parts per billion），是自1983年開始測量以來最大年度增幅」。

加州大學聖地亞哥分校斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）周三亦發佈了類似的調查結果，他們位於夏威夷監測站的測量結果顯示，大氣中二氧化碳含量為417.4ppm，這個水平比工業革命之前高出50%，而且大氣中二氧化碳累積數量正在加快，「本來增加25%要歷時逾200年，但現在僅僅30多年便增加了50%」。如果按目前速度趨勢持續下去，大約55年後二氧化碳的水平將是工業革命前兩倍。

美國哥倫比亞廣播公司

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !