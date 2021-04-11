日本吐噶喇群島連日發生逾140次地震

日本鹿兒島縣吐噶喇群島在當地時間上周五（9日）晚上至周日（11日）早上11時，發生到141次黎克特制1級或以上地震，最高達4.5級，暫時無人傷亡。

日本氣象廳表示，頻繁的地震雖未引發海嘯，但未來幾日小規模地震或將持續，應繼續留意。最近一次地震是當地時間11日清晨5時40分，吐噶喇群島的惡石島發生的4.5級地震。據日媒報道，惡石島現有居民70人，島上有中小學校等設施。

另據氣象廳觀測，吐噶喇群島中的諏訪之瀨島禦岳火山近來頻繁噴發，未知是否與這波地震有關。日本鹿兒島大學特任助教仲谷幸浩指出，惡石島附近海域的海底呈凹陷帶狀，這種地形或與今次連串地震有關。

中朝邊境或本月內解封

北韓自去年1月以來「鎖國」防止武漢肺炎疫情，韓聯社今日引述消息人士指，北韓與中國的邊境據報將於本月解封，兩國已就先恢復中朝友誼橋的鐵路交通達成協議，預計不久後將會解除邊境封鎖措施，運輸部分應急物資，但旅遊短期內將難以恢復。

報道指，連接遼寧丹東和朝鮮新義州的新鴨綠江大橋北韓一側的匝道去年已完成鋪裝，遼寧省政府近期曾表示大橋不久後將會通車。一位北京消息人士表示，中朝邊境的封鎖措施近期逐步放寬，雖不會完全解封，但恢復部分貨物運輸交流的可能性較大。

此外，北韓高麗航空本月初曾在官網提供平壤飛北京的計劃航班資訊，但並未實際成行。業內人士推測，高麗航空此舉或旨在維護檢查公司訂票系統，提前為航線重啟作準備。

韓聯社／新華社／中央社

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