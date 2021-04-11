美國一名網民假扮成記者，最近數周透過白宮記者團四度成功向白宮發言人普薩基（Jen Psaki）提問，這名「記者」在Twitter開設的假賬號，更騙得一眾真記者和白宮官員追蹤。

這網民以蒙塔古（Kacey Montagu）為網名，自去年12月起自稱是傳媒「白宮新聞」（White House News）記者，但此機構事實上並不存在。他又在社交網Twitter開設賬號轉載有關總統、副總統的日程資訊，引來不少人追蹤，包括真正的白宮記者。

蒙塔古又冒充是白宮記者協會成員，以及英國《每日郵報》記者，與其他記者及白宮官員交流時，有時自稱是在美國出生的18歲法律系學生，6歲起移民到英國；有時自稱攻讀政治學。

以電郵向白宮官員提問

蒙塔古曾透過電郵向白宮新聞官員提問，甚至曾引用《信息自由法》（Freedom of Information Act）提出要求，取得普薩基及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）個人財務狀況公開表格。

蒙塔古亦有向其他記者傳電郵，希望他們協助向白宮人員提問，問題涉及武漢肺炎旅遊限制、未來駐外大使人選，以至拜登對微軟被入侵的回應等。蒙塔古藉詞由於防疫限制無法親自到場提問，令一些記者上當。

談到這場惡作劇原意，蒙塔古接受美媒訪問時表示︰「我喜歡新聞工作，而我認為現時的白宮新聞團很差勁，所以我決定要確保透明度，然後問一些我和朋友想知道答案的問題。」

報道指，該名網民相信是全球網上遊戲平台《機器磚塊》（ROBLOX）的玩家，這款遊戲自由度高，玩家可遊玩自己和其他開發者創建的遊戲。而該網民曾加入一個名為「nUSA」的角色扮演群組，參與模擬美國政府，扮演國務卿一角。

美國新聞網Politico

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