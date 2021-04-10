英國皇夫菲臘親王逝世，四名子女在電視特備節目中憶述父親生平，讚揚他一生成就非凡，以輔助女皇為傲，「是她生命中的磐石」。

皇夫出身顯貴，但自幼家人離散，生於亂世只能靠自己。入讀出名嚴厲的蘇格蘭戈登斯頓學校，學會自理和冒險，際遇加教育培養出超卓的抗逆能力，亦是「愛丁堡獎勵計劃」誕生契機。助父親打理計劃的幼子愛德華王子說：「父親相信只要年輕人找到熱衷的事物，就能推動他們在人生前進和成功。」計劃50周年，女皇頒發特許狀，愛德華說：「這事對母親的意義可能更大，父親生性務實，對名利不太在意。」

查理斯︰他最難忍蠢材

菲臘親王亦常鼓勵和教導子女，女兒安妮公主說：「我會記得父親是個永遠在身邊、能分享想法的人，遇難題亦可以隨時找他。」二子安德魯王子亦記得他私下慈藹一面：「一如普通家庭，父母白天上班，晚上回家就和家人相聚，大家坐在沙發聽他讀故事書。」

皇夫去世，感受最深可能是皇儲查理斯，當天剛好是他和妻子卡米拉結婚紀念日，兩周前他還到訪父親出生地希臘，在晚宴上提及老父。對於父親以毒舌見稱，查理斯認為是源自同樣牙尖嘴利的祖母愛麗絲公主：「他確實難忍蠢材。若你含糊其詞，他就直斥：『想清楚了沒？』這讓人會在開口前三思。」

儘管歷經波瀾，子女認為父親一生最大挑戰就是「當女皇的男人」。安妮說：「在海軍他掌管軍艦，指揮若定；在人生下一階段卻極少自主。」但皇夫甘於擔當配角，以協助年輕妻子坐穩皇位為己任，夫妻一唱一和，常伴左右。愛德華說：「他運用超卓天份、機智和外交履行公職，從不搶女皇鋒芒；他是女皇生命中的磐石，在家中也是一樣。」

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