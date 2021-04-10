作為皇夫，菲臘親王一輩子作過許多讓步和妥協，不過最後的心願總算達成，就是回到家中靜靜度過最後的日子，在相守73年的妻子陪伴下，完成人生旅程。

皇夫今年2月中旬因感染和心臟問題住院，留醫長達28日，是他一生人住院最久的一次，直到3月16日才出院返回溫莎堡。

據熟知情況的皇室官員說：「菲臘親王留院四周期間，幾乎都在爭取回家。醫生為他心臟開刀，想給他多點時間，也許想讓他可慶祝百歲大壽。但他並不很在乎還有多少日子，惟絕不要在醫院掛掉。」知情者說：「回到溫莎堡後，他說過再也不要進醫院。」

以壯健為傲 見輪椅大怒

不過，出院後的日子跟過往大不相同。軍人出身的皇夫，日常生活一直有紀律。但上月回到溫莎堡後，「指示是一切以他的舒適為重」，原有的作息時間表都取消。好像過去每天早上7時半侍從都會端一杯茶到他房間，但近來這安排已取消；用餐時間也不再固定，女皇會待皇夫有精神才一起用膳。

跟過去相比，菲臘明顯變得比較靜。許多時候他都在房間裏睡覺——他和女皇各有自己的房間，兩房間以更衣間相連；餐點也多送上房間，但他胃口欠佳。

皇夫精神不錯時候也不少：他會穿上毛衣恤衫和筆挺褲子——據說到很後期他才需要幫助穿衣——走出房間；天晴的話，他會到室外坐着，膝上蓋張毯子曬太陽，然後多半會盹着。但走路沒有從前矯健，在家中他也拿枴杖，有時也願意坐輪椅，惟侍從都不敢輕易建議：向來以身子壯健為傲的皇夫，第一次看到房間放了輪椅時，幾乎氣炸了：「把那鬼東西拿走！」

對長子「要說的都說了」

菲臘偶然有精神閱讀、寫信，有天他不小心再掉了老花眼鏡，一名侍從正要走過來撿起，菲臘揚手說「不打緊」，自己俯身撿起來。另一天，菲臘顯然不想用助聽器，令他暱稱「椰菜」的老伴有點無奈：「這樣一來我們就要大嗓門喊話啊！」

防疫限聚下，皇夫常跟兒孫和朋友通電話。王儲查理斯身邊人說，這幾個月菲臘跟長子常常聯絡，談了很多，「要說的話都說了」。

消息指菲臘出院後情況頗穩定，甚至上周初仍然「狀況不俗」，要到上周四晚上才急轉直下，皇室侍從認為「嚴峻」，但女皇顯然以菲臘意願為重，不加思索地駁回將皇夫送院的建議。菲臘親王最終在女皇陪伴下走完一生。

英國《每日郵報》