中國透過一帶一路投資項目加強在國際的影響力，其中在非洲國家吉布提（Djibouti）投放了巨額資金作大型建設及貸款，分析指吉布提希望藉資金成為「非洲的新加坡」，而對中國而言吉布提也是進入非洲內陸其他國家的橋頭堡。然而隨着中國發現投資項目的回報未如想像中快，令其投資熱情減退，兩國的關係亦漸漸走遠。

早於2000年代已放眼吉布提

北京早於2000年代已放眼吉布提，在當地建學校、體育館，翻新道路及官方建築，2012年中國國家主席習近平掌權後，中國的資金投放變得更多。當地一帶一路三個標誌性建設分別是多哈雷多功能碼頭、連接吉布提及埃塞俄比亞的鐵路及油管項目。中國2012年至2020年間總共在吉布提投資及貸款140億美元（約1,092億港元）。

專家指北京在吉布提投入大量資金，「為中國所謂『海上絲綢之路』增添非洲的元素」。非洲世界研究所（Institut des Mondes Africains）歷史學家普魯尼爾（Gérard Prunier）說：「吉布提是通往非洲內陸國家的橋頭堡，包括更多經濟更好的國家如埃塞俄比亞。」有分析認為中國投入大量的資金及貸款，令吉布提在經濟上更依賴，導致「有威脅自治的危險」。

智庫法國國家科學研究中心（CNRS）中非關係專家比諾（Thierry Pairault）表示，吉布提明顯受惠於中國的投資及貸款湧入，國家明顯需要資助而「沒有人可以求助」。美國駐聯合國大使高級顧問維丁（Zach Vertin）說：「吉布提精英相信中國的金融、科技、貿易能推動國家成為『非洲的新加坡』。目標很清晰：像新加坡，利用其獨特的地理環境，橫越一條主要的商業運輸路線，在轉移向亞洲和印太地區的世界中，成為一個全球物流、服務和轉運中心。」

中國持吉布提逾70%債務或威脅主權

然而分析指近年中國與吉布提的關係開始轉淡，其中債務問題令人關注。中國持有吉布提超過70%的債務，有意見認為這會威脅吉布提的主權，擔心落得像斯里蘭卡般因未能償還貸款，而把港口控制權轉移給中國公司的下場。

另外，中國對在當地投資的熱情開始減退，部份項目如埃塞俄比亞鐵路進度很慢，普魯尼爾說：「中國正發現他們資助的項目不一定獲得回報。」

france24

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