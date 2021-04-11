美國前總統特朗普昨日在社交晚會發言時，向共和黨金主表明可助共和黨贏得明年國會中期選舉。他對昔日戰友「倒戈」耿耿於懷，乘機炮轟參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和前副總統彭斯（Mike Pence）。

特朗普轟麥康奈爾是混蛋

特朗普在佛州棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行款待共和黨全國委員會金主的晚宴，他發言時難掩去年無法連任的氣憤。

據出席晚宴人士透露，特朗普亦批評兩位昔日戰友，包括去年大選後承認民主黨勝選的麥康奈爾。特朗普發言時直斥麥康奈爾是「愚蠢混蛋」。至於彭斯，特朗普一直不滿他未有介入推翻去年大選的投票結果，指最近曾和彭斯談話並直言仍對他很失望。

路透社形容特朗普似乎將自己定位成共和黨的「做王者」，表示希望談及「關於共和黨的未來，並且我們必須做的是讓參選人通往勝利之道」。他又說︰「我今晚充滿自信站在你們面前，在2022年我們將會奪回眾議院，我們將會重奪參議院，然後在2024年一名共和黨參選人將會贏得白宮」。

卸任後爭取曝光

有意競逐下屆總統的共和黨提名人選逐漸冒起，包括前國務卿蓬佩奧及佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。至於特朗普即使經歷去年敗選，仍被視為下屆總統的熱門人選，頻頻在公眾場合露面。特朗普的高級顧問米勒（Jason Miller）表示，昨日的演講是特朗普對共和黨金主的歡迎之辭，「棕櫚灘是新的政治勢力中心，而特朗普是共和黨的最佳信使」。

自從被社交網站Twitter永久封鎖賬號後，特朗普難以直接與支持者對話，對輿論的影響力大不如前。「特朗普」一詞在搜索引擎Google的搜尋次數創2015年來新低。但他卸任後仍透過發佈新聞稿和聲明，並出席霍士新聞等保守派傳媒節目爭取曝光度。

不少專家認為特朗普受關注程度正在退卻。羅斯福大廈公共政策研究所亨特學院總監兼歷史學者霍爾澤直言，特朗普對輿論的影響力將不可能再如以前一樣，除非他再度成為總統參選人。霍爾澤相信特朗普若獲准再次使用Twitter，甚至創立自己的社交媒體，其影響力才會重現。

共和黨智囊科南特（Alex Conant）亦表示，其他共和黨人計劃參選總統，特朗普的權勢「每天都在消減」，認為特朗普若想成為民眾的討論焦點，應採取更具策略性的方針如出書、接受電視台黃金時段專訪，或就共和黨未來發表一連串重要演說。

美聯社／路透社

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁 !