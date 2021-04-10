根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.34億，全球死亡人數超過291萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,108萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過56.1萬。巴西確診人數超過1,344萬，死亡人數突破35.1萬。印度確診人數超過1,320萬，死亡人數超過16.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診突破500萬。俄羅斯、英國確診則突破400萬。土耳其、意大利、西班牙確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大、羅馬尼亞等9國確診宗數均超越100萬大關。

研究：南非變種能突破輝瑞／BioNTech疫苗防禦

以色列周六公佈的一項真實世界數據研究發現，南非變種武肺病毒株某程度上能夠突破輝瑞／BioNTech疫苗。

特拉納夫大學與該國最大的醫療服務機構Clalit的研究人員，比較約400名接種一劑或兩劑疫苗後14日或以上確診者，以及同樣數量無接種疫苗確診者，發現

接種兩劑疫苗的病人，B.1.351變種病毒株的盛行率比沒接種組高約7倍，反映疫苗對預防B.1.351效果較預防原始毒株和英國變種毒株差。

研究人員警告，由於以色列的南非變種毒株個案少，因此研究的樣本量也少。

羅馬尼亞確診超百萬

羅馬尼亞官方周六公佈的數據顯示，過去24小時新增確診病例4,310宗，累計確診超過100萬宗，達1,002,865宗。

數據還顯示，羅馬尼亞過去24小時新增死亡個案139宗，累計死亡超過2.5萬宗，達25,006宗。

羅馬尼亞衞生部說，首都布加勒斯特目前重症床位爆滿。由於不少預約手術被臨時取消，還有一些病人剛剛做完手術即被轉院或送回家，此舉引發一些病人及其家屬不滿，布加勒斯特等地周六出現示威抗議。

路透社／美聯社

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