英國菲臘親王履行皇室公職數十載，一生中對軍隊和體育事業貢獻良多，舉國都對他前日離世感到哀痛，各地昨日有鳴禮炮儀式向他致意，足球和賽馬等體育活動也為他默哀。英女皇昨同意全國哀悼八日，菲臘親王的葬禮將於當地時間本周六（17日）下午3時在溫莎堡的聖佐治教堂舉行，會有電視直播，靈柩此後存放在皇室墓穴內。

為悼念菲臘親王，倫敦、愛丁堡、加的夫、貝爾法斯特等城市，直布羅陀炮兵部隊及正於海上服役的皇家海軍軍艦，昨日正午起每隔一分鐘鳴炮一次，共鳴41響（皇家人員身份21響，於皇家地點舉行加20響），向這位二戰時的勛將致敬；國防參謀長卡特代表全軍感謝他。

此外，菲臘親王與英女皇1947年舉行婚禮的西敏大教堂前日敲鐘99次，象徵他享年99歲。政府建築物下半旗致哀，直至其葬禮舉行後的早上。國會宣佈提早一天結束復活節假期，於明日復會，讓議員訴說感受，首相約翰遜將領導下議院憑弔。地方選舉的拉票活動也要暫停。

兒女：女皇十分好

菲臘親王次子安德魯王子、三子愛德華王子和夫人蘇菲昨日則前往溫莎堡，慰問承受喪夫之痛的女皇。蘇菲離開時向傳媒表示，「女皇一直十分好」。皇室的官方Twitter賬號則上傳了菲臘親王與女皇1997年金婚時，女皇感謝菲臘親王是她力量支柱的一番話。

除了皇室和政界，主要體育活動也向菲臘親王致意。其中英格蘭超級足球聯賽賽會宣佈，周末所有賽事開賽前都會為他默哀兩分鐘，並建議參與者戴上黑色臂帶。在年度賽馬盛事「英國障礙大賽」，騎師也以默哀和戴黑臂帶悼念菲臘親王，前冠軍騎師麥科伊（AP McCoy）和皇家練馬師亨德森（Nicky Henderson）賽前更大讚這位愛好馬術的皇室成員。

靈柩存放皇室墓穴

皇室接下來的焦點是打點菲臘親王的葬禮，皇夫曾表示希望葬禮在聖佐治堂以軍方形式舉行，一切從簡。白金漢宮昨日宣佈葬禮將於本周六舉行，遺體不會供公眾瞻仰，指活動是皇室儀式的葬禮，而非國葬，大程度上實現皇夫的意願。屆時，鋪上了皇室旗幟和鮮花的皇夫靈柩將先放在溫莎堡入口，再在皇儲查理斯等皇室成員陪同下移至聖佐治教堂內，過程預計歷時八分鐘；女皇則分途前往教堂。葬禮完成後，皇夫的靈柩將存放在皇室墓穴內。葬禮的賓客名單將於本周四公佈，料包括他的兒孫。

這次皇室葬禮與過往不同的，是由於現時受武漢肺炎防疫限制規限，難以讓公眾參與，當局籌謀已久、代號「福斯橋行動」的殯葬安排亦被迫作出大改動。相信皇太后2002年去世時20萬人延綿泰晤士河畔的壯觀場面，將不會再出現。當局亦敦促民眾不要到皇室居所外聚集和獻花，改為邀請他們在互聯網簽署弔唁冊，避免增加播毒風險。

美聯社/法新社/路透社/英國廣播公司